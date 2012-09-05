Качество российских дорог оставляет желать лучшего. В зимнее время они и вовсе превращаются в один большой каток, что приводит к росту числа аварий. Даже небольшой занос может стоить водителю грузовика больших проблем. К счастью на вооружении у шоферов имеются современные технологии, главными из которых является антибуксировочная, а также антиблокировочная система. Последняя предназначена для улучшения сцепления транспортного средства с дорожным покрытием. Системы абс можно встретить и на легковых автомобилях.

Принцип действия системы

В основе работы системы лежит соотношение показателя колесного сцепления и проскальзывания. Когда колесо начинает проскальзывать слишком часто (20-30%), то коэффициент сцепления сначала достигает максимума, а затем быстро падает. Новейшие «умные» системы ABS учитывают дорожное покрытие и состояние шин, благодаря чему даже начинающий водитель способен остановить автомобиль не хуже профессионала.

Компоненты

Антиблокировочная система содержит 4 основные части:

Датчики скоростного режима.

Воздухонасоса.

Клапанов.

Блока системы управления.

Датчик абс, который также чаще называют датчиком скорости, предназначен для отслеживания блокировочной системы колес. Он передает сигнал на блок управления в так называемый пограничный момент. На транспортном средстве может быть установлено от 1 до 4 датчиков в зависимости от модели автомобиля. То же самое касается количества клапанов, которые находятся в следующих положениях:

Главный цилиндр передает давление на тормоза.

Цилиндр изолирован от тормоза.

Давление, передаваемое на тормоза от цилиндра, снижено.

Противовесом клапану, ослабляющему давление тормозов, служит насос. Он предназначен для нагнетания давления.

Главным же компонентом системы ABS является блок управления, который в зависимости от показателей датчиков скорости направляет сигналы на клапаны и насос.

Виды АБС

Тормозные системы различных транспортных средств отличаются друг от друга. В зависимости от тормозов на автомобиле может быть установлена одна из следующих АБС:

Четырехканальная.

Трехканальная.

Двухканальная.

Самой лучшей антиблокировочной системой является четырехканальная. На каждом колесе установлен свой собственный датчик скорости. Количество клапанов, естественно, равно четырем. Компьютер (блок АБС) следит за всеми колесами, благодаря чему тормозная система работает максимально эффективно.

Трехканальная система АБС чаще всего применяется на микроавтобусах и габаритных легковых автомобилях – пикапах. Передние колеса оснащены своим собственным датчиком и клапаном, в то время как на задний мост приходится один датчик и один клапан (обычно по центру). Таким образом, достаточным условием для срабатывания системы является блокировка любого колеса передней и обоих колес задней оси.

Одноканальная система имеет по одному клапану и датчику.