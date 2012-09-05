Этот автомобиль впервые показали в ноябре прошлого года на Сеульском мотор-шоу. Назывался он, правда, Ото, что для большинства европейцев пустой звук. Теперь машина именуется Scope. То give fancy full scope — дать простор фантазии. При виде Scope становится ясно, что фантазировать надо в направлении кроссоверов. Его длина – 4474, ширина - 1897, высота — 1710, база — 2650 мм. Под капотом — шестицилиндровый поперечный (!) двигатель. Он изготовлен из алюминия и имеет два верхних распределительных вала.

Рабочий объем мотора — 2,5 л, мощность —156 л.с. при 5800 об/мин, максимальный крутящий момент — 245 Нм при 4000 об/мин. Это, поясняют джиомовцы, агрегат нового семейства ХК. Заглянув под задний мост, можно увидеть обычную пружинную подвеску на продольных рычагах. Вероятно, это временное решение для макетного образца — странно было бы, если подобный автомобиль оставили бы моно- приводным.

В салоне Scope — три ряда сидений. Задние двери раскрываются против хода машины. Ручек на них нет, чтобы не вводить в заблуждение. Открыть задние двери, как у американских пикапов, можно, только когда распахнуты передние. Делается это для безопасности. Центральных стоек у кузова нет, что облегчает посадку. Интересной особенностью автомобиля является брелок дистанционного управления, с помощью которого можно не только отпирать и запирать двери, но и... изменять уровень звука магнитолы — на случай, если придется расположиться лагерем возле автомобиля.