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Все, что нужно знать о выкупе автомобиля в залоге
24 Августа 2020
Теги: авто

Покупка транспортного средства в кредит представляет собой практичную и удобную процедуру, позволяющую получить автомобиль, даже если недостаточно денег на такую покупку. В соответствии с действующим законодательством, кредитная машина не принадлежит владельцу до момента, пока он полностью не погасит долг перед банком или другим финансовым учреждением. До этого времени транспорт находится в залоге.

Кроме того, автомобиль может быть заложен, если он уже оформлен на владельца. В этом случае транспортное средство выступает поручительством при получении кредита человеком. Если автомобиль находится в залоге, а человеку срочно потребовались деньги, он вряд ли сможет его быстро продать. Потенциальные покупатели, как правило, не хотят связываться с банковскими учреждениями и, как показывает практика, обходят такие сделки стороной. Оптимальным выходом в таком случае будет обращение к специалистам. На сегодняшний день в стране действует множество компаний, помогающих перекупить авто.


Преимущества работы с фирмами-перекупщиками

Плюсы, которые дает сотрудничество с компаниями, занимающимися выкупом залоговых машин:

  1. Специалисты быстро дадут оценку реальной стоимости транспортного средства. Фактически, на это нужно несколько минут. При этом автовладельцу компания может предложить до 95% от его рыночной стоимости. Хозяин машины при этом ничего не теряет, но экономит свое время и силы.
  2. Компания сама занимается подготовкой документов и всеми сопутствующими делами. В фирмах, работающих не первый год на рынке, есть свои штатные юристы и нотариусы. Специалисты внимательно изучат договор, подписанный между автовладельцем и банковской организацией, после чего погасят долг, переоформят транспорт и снимут его с учета.
  3. Как правило, такие компании работают ежедневно, без выходных и перерывов.
  4. Удобство. Для заключения сделки не требуется большой пакет документов. У автовладельца должен быть паспорт гражданина России, свидетельство о регистрации авто и договор с банком.

Еще одно достоинство – клиент сразу получает деньги за свой транспорт. Если компания не первый год работает на рынке, процедура переоформления может занять несколько часов.


Процедура покупки залогового транспорта

Выкуп авто в залоге состоит из следующих шагов:

  1. Клиент находит нужную компанию и связывается с менеджером. Специалист фирмы уточнит все необходимые данные об автомобиле. Сюда входят марка и модель, год производства, пробег, технические характеристики, тип трансмиссии и другое. Вся эта информация необходима для того, чтобы правильно оценить стоимость авто.
  2. Затем специалисты фирмы изучают документацию. Юристы компании проверят, сколько клиент должен финансовому учреждению, каковы условия заключения договора и прочие моменты.
  3. Обе стороны договариваются о конечной цене, обсуждаются все особенности и нюансы сделки. Здесь нельзя точно сказать, что именно предстоит обсуждать, поскольку каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.
  4. Если заказчик и исполнитель смогли достичь соглашения, то компания начинает процедуру гашения задолженности. При этом юристы фирмы обязательно проверяют, чтобы банковская организация закрыла все долги и обременения, после чего передала паспорт транспортного средства на переоформление.
  5. Компания передает клиенту оговоренную сумму. Это могут быть наличные средства, банковский перевод или другие варианты.

После этого компании остается только переоформить автомобиль и снять его с учета. При этом клиент уже не является его собственником, ему не приходят штрафы, налоги и т. д.

Движимое имущество банковских учреждений имеет большой спрос, поскольку продается значительно дешевле. Именно это привлекает потенциальных покупателей. Также такие сделки стали востребованы за счет юридической чистоты и хорошего технического состояния транспортного средства. Можно приобрести авто с небольшим пробегом по довольно низкой цене. Кроме того, на банковских аукционах часто можно встретить элитные модели.


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