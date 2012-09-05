Покупка транспортного средства в кредит представляет собой практичную и удобную процедуру, позволяющую получить автомобиль, даже если недостаточно денег на такую покупку. В соответствии с действующим законодательством, кредитная машина не принадлежит владельцу до момента, пока он полностью не погасит долг перед банком или другим финансовым учреждением. До этого времени транспорт находится в залоге.

Кроме того, автомобиль может быть заложен, если он уже оформлен на владельца. В этом случае транспортное средство выступает поручительством при получении кредита человеком. Если автомобиль находится в залоге, а человеку срочно потребовались деньги, он вряд ли сможет его быстро продать. Потенциальные покупатели, как правило, не хотят связываться с банковскими учреждениями и, как показывает практика, обходят такие сделки стороной. Оптимальным выходом в таком случае будет обращение к специалистам. На сегодняшний день в стране действует множество компаний, помогающих перекупить авто.





Преимущества работы с фирмами-перекупщиками

Плюсы, которые дает сотрудничество с компаниями, занимающимися выкупом залоговых машин:

Специалисты быстро дадут оценку реальной стоимости транспортного средства. Фактически, на это нужно несколько минут. При этом автовладельцу компания может предложить до 95% от его рыночной стоимости. Хозяин машины при этом ничего не теряет, но экономит свое время и силы. Компания сама занимается подготовкой документов и всеми сопутствующими делами. В фирмах, работающих не первый год на рынке, есть свои штатные юристы и нотариусы. Специалисты внимательно изучат договор, подписанный между автовладельцем и банковской организацией, после чего погасят долг, переоформят транспорт и снимут его с учета. Как правило, такие компании работают ежедневно, без выходных и перерывов. Удобство. Для заключения сделки не требуется большой пакет документов. У автовладельца должен быть паспорт гражданина России, свидетельство о регистрации авто и договор с банком.

Еще одно достоинство – клиент сразу получает деньги за свой транспорт. Если компания не первый год работает на рынке, процедура переоформления может занять несколько часов.





Процедура покупки залогового транспорта

Выкуп авто в залоге состоит из следующих шагов:

Клиент находит нужную компанию и связывается с менеджером. Специалист фирмы уточнит все необходимые данные об автомобиле. Сюда входят марка и модель, год производства, пробег, технические характеристики, тип трансмиссии и другое. Вся эта информация необходима для того, чтобы правильно оценить стоимость авто. Затем специалисты фирмы изучают документацию. Юристы компании проверят, сколько клиент должен финансовому учреждению, каковы условия заключения договора и прочие моменты. Обе стороны договариваются о конечной цене, обсуждаются все особенности и нюансы сделки. Здесь нельзя точно сказать, что именно предстоит обсуждать, поскольку каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. Если заказчик и исполнитель смогли достичь соглашения, то компания начинает процедуру гашения задолженности. При этом юристы фирмы обязательно проверяют, чтобы банковская организация закрыла все долги и обременения, после чего передала паспорт транспортного средства на переоформление. Компания передает клиенту оговоренную сумму. Это могут быть наличные средства, банковский перевод или другие варианты.

После этого компании остается только переоформить автомобиль и снять его с учета. При этом клиент уже не является его собственником, ему не приходят штрафы, налоги и т. д.

Движимое имущество банковских учреждений имеет большой спрос, поскольку продается значительно дешевле. Именно это привлекает потенциальных покупателей. Также такие сделки стали востребованы за счет юридической чистоты и хорошего технического состояния транспортного средства. Можно приобрести авто с небольшим пробегом по довольно низкой цене. Кроме того, на банковских аукционах часто можно встретить элитные модели.



