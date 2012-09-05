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Время верстать календари
1 Июня 2020
Теги: авто

В октябре-ноябре комитеты Российской автомобильной федерации по соответствующим дисциплинам автоспорта утвердили календари официальных соревнований РАФ на 2004 год. Полный перечень чемпионатов и Кубков России вместе с календарем мирового автоспорта будут опубликованы в красочном календаре-вкладке в следующем номере журнала. А пока мы приводим расписание российских серий, стартующих совсем скоро — в зимнем сезоне.

В середине осени пилот команды Лукойл-Серебряный дождь Сергей Афанасьев провел на трассе Ошерслебен очередные тесты в Формуле Renault. За рулем болида Tatuus команды Motopark Oschersleben Academy 15-летний москвич проявил себя более чем достойно.

 Время, показанное Афанасьевы по итогам двух дней тестов, позволило бы ему стартовать с первой линии в гонке германской Формулы Renault проходившей на этой трассе в 2003 году! После столь удачных тестов москвичом заинтересовались команды-участницы немецкого первенства. Не исключено, что Сергей проведет следующий сезон в Германии — так же, как и его партнеры по команде Михаил Алешин и Юрий Байбородов, под которых Лукойл сейчас создает в Формуле Renault собственную конюшню.


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