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Время покупать
13 Октября 2022
Теги: авто

Компания «Нико», официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине, к своему 11-летию готовит подарки: с 1 по 15 октября во всех салонах официальных дилеров Mitsubishi каждый желающий приобрести автомобиль марки Mitsubishi получает скидку от 500 до 2000 у.е. (в зависимости от модели).

Гораздо более молодая, но не менее амбициозная компания «Еврокар» тоже отмечает знаменательное событие — выпуск юбилейного, пятитысячного, автомобиля в Соломоново.

К празднику «Еврокар» подготовил сюрпризы: 2- годичную гарантию на весь модельный ряд Skoda, и — новые цены с 1 сентября: Fabia — от 8 599 евро, Octavia — от 11 780, Superb —от 19 999 евро. Новый 1,8-литровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском весьма экономичен, но для такой довольно тяжелой машины явно слабоват.


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