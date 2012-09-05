Рано или поздно, но приходится менять шины. Обычно это происходит в трёх случаях:

• В случае стёртости;

• В случае каких-либо повреждений;

• В случае смены сезона.

Важно хорошо понимать, что шины – это не просто ещё одна деталь автомобиля, это ещё и залог безопасности водителя, его пассажиров, а также окружающих людей. И именно из-за всего этого своевременная замена покрышек стало настоящей необходимостью!

Так как существует множество различных марок автомобилей, то логично, что также существуют разные типоразмеры шин. И это, бывает, становится проблемой для автовладельца – не на каждую марку можно найти нужный типоразмер шин в своём городе. На сайте «Rezinavsem.ru» вы сможете купить шины 205 55 R16 и не только. Приведённый в примере типоразмер шин подходит для легковых автомобилей ведущих производителей, из-за чего пользуется популярностью на рынке.

Характеристики покрышек 205 55 R16 делают их подходящими для большинства моделей автомобилей:

• 205 – это ширина профиля в миллиметрах;

• 55 это высота профиля, выраженная в проценте соотношения высоты профиля к самой шине;

• 16 это посадочный диаметр, который соответствует диаметру обода диска в дюймах.

На сайте магазина представлены хорошие цены, которые и привлекают покупателей, а в качестве предоставляемой продукции и не стоит сомневаться, ведь купленные у них шины прослужат вам не один год! На сайте продаются не только сами шины, но и диски, и аккумуляторы, которые тоже часто приобретают у «Rezinavsem.ru».

Для удобства покупателей, на главной странице с ассортиментом из шин представлен удобный фильтр для поиска. Вы можете найти подходящие для вас шины либо через марку вашего автомобиля, либо через параметры покрышки, которые вас интересуют:

• Ширина профиля;

• Высота профиля;

• Диаметр;

• Сезонность;

• Производитель шин.

Помимо представленного примера 205 55 R16 вы можете подобрать и другие покрышки, что вполне логично. Магазин работает в Санкт-Петербурге. Вы можете как самостоятельно забрать покупку на складе магазина, так и заказать для неё доставку.

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Так же на сайте есть ещё популярные размеры шин:

• 265 60 R18;

• 225 65 R17;

• 515 65 R16.

