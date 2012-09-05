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Время экспериментов
8 Июля 2020
Теги: авто

В середине второго дня французы пошли на эксперимент поставили на машину Лоэба колеса с более тонкими шипами в надежде на то, что на обледенелых дорогах они помогут Ceбy ликвидировать мизерное отставание от Гронхольма. Но льда во время второго прохода на спецучастках осталось немного, а на мерзлом гравии такие шины отработали на порядок хуже, чем стандартный шип у Гронхольма. Десятисекундное отставание Себа от Гронхольма превратилось в полуминутное!

В обеденный перерыв Лоэб печально заявил, что столько отыграть у Маркуса на его покрытии просто нереально, и потому оставшуюся часть дистанции он поедет на доезд. Благо на серебро француза к тому времени уже никто не покушался — ближайший из конкурентов, второй номер Форда Микко Хирвонен, отставал от Себа на 35 секунд. Воскресный день тройка лидеров провела тихо-мирно — никто из гонщиков не решился гнаться за журавлем в небе, имея надежную синицу в руках. Оно и понятно Голубой овал при таком раскладе вплотную приближался к Двум шевронам в соревновании марок, а Лоэб с Ситроеном, даже несмотря на осечку второго номера команды Даниеля Сордо, сохраняли после Швеции лидерство и в личном, и в командном зачетах.

Основные события в воскресенье происходили за спинами лидеров. Причем самое яркое впечатление оставила у публики езда второго номера команды Subaru Криса Аткинсона. Одним из главных номеров шведского ралли выступил аргентинец Хуаь Пабло Райес. Причем отличился второй пилот Ford Falty Team не во время гонки, а еще до ее старта, нарушив скоростной режим во время ознакомления целых 29 (двадцать девять) раз! Заплатив штраф в 15 тысяч евро и получив четыре минуты легализации, горячий аргентинский парень прошел всю дистанцию ралли, но... был исключен после финиша. Как оказалось, в воскресенье в пылу борьбы гонщик из Южной Америки потерял где-то одну из гоночных перчаток и заработал дисквалификацию за езду на финальном супер-СУ без надлежащей экипировки.

В то время как первый номер команды Stobart M-Spcrt Ford Rally Team Хеннинг Сольберг финишировал в гонке на блестящем четвертом месте. Яри Матти Латвалз и Мэтью Уилсон дружно сошли воскресным утром. Причем в этом не было никакой вины самих пилотов — у обоих Фордов на 20-градусном морозе просто замерзло масло в радиаторах! Четвертый номер английской команды, норвежец Андреас Миккельсен, на старт гонки так и не вышел — шведские власти не позволили норвежскому юниору нарушить местные законы и отправиться на трассу до достижения 18-летнего возраста.


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