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“VR5” нак источник сомнений
16 Марта 2019
Теги: авто

150-сильный “VR5” объемом 2,3 л появился на свет так: у 6-цилиндрового “VR6” отобрали один цилиндр. И родился один из самых необычных в мире моторов: 5-цилиндровый “рядно- V-образный”. Откуда взялось столь странное название? Несмотря на монолитный блок цилиндров (вот вам “рядность”), сами цилиндры расположены под небольшим углом (вот вам “V-образность”). Угол развала составляет всего 15 градусов. Примечательно, что таким образом в гамме “Passat” появилось два 150-сильных мотора. Второй, 4-цилиндровый с турбо- наДдувом низкого давления, устанавливается на “Passat 1.8 Turbo”, который мы в прошлом году пробовали здесь же, на улицах Ганновера и окрестных автобанах.

...Улицы, развязки, перекрестки. В городской езде 5-цилиндровый “Passat VR5” кажется неотличимым от 4-цилиндрового “Passat 1.8 Turbo”. Мотор столь же щедро источает мощь на низких оборотах. Столь же бесшумен ход, и подвеска с той же охотой сглаживает редкие неровности. За окном пробежало предместье, приближаемся к выезду на автобан. На разгонной полосе скоростной магистрали, где требуется резкое ускорение, стрелка тахометра впервые достигает красной зоны. Ого! Звук набирающего обороты “VR5” благородный, словно у 6-цилиндрового мотора. Он не похож на высокий голос “четверки” с турбонаддувом. После таких испытаний причины поломки турбокомпрессора могут быть разными. И только профессиональные специалисты смогут найти и устранить проблему.

Выбираемся в левый ряд, скорость быстро достигает двухсот. Через несколько секунд приходится сбавлять ход из-за скромного “фиатика”. Затем вновь ускорение. И вновь приходится тормозить из боязни въехать в корму фуры, нахально оккупировавшей крайний ряд. В таком режиме, когда стрелка спидометра блуждает между отметками “140” и “200”, опять же невозможно найти нюансы между “VR5” и “1.8 Turbo”. Вы можете нажимать на газ плавно или резко, переключать передачи или все время ехать на пятой - никакой разницы.

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