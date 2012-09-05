Мы привыкли, что воду можно достать из скважины, или заказать доставку бутыли с официального сайта производителя, как вот здесь. Однако представить совместную работу двигателя внутреннего сгорания и воды довольно трудно, а между тем успешные примеры в истории и современности есть. Поэтому сегодня поговорим об особенностях этой технологии, и ее корнях. Готовы? Тогда мы начинаем!





Что это такое

Если все параметры питьевой воды давно известны, их можно оценить по лабораторным исследованиями или прочесть на сайте поставщика, то узнать о впрыске воды в ДВС довольно трудно, еще тяжелее найти правдивую информацию. Поэтому дочитайте статью до конца, и все станет понятно.

Система впрыска воды – это бачок, наполненный водой или метанолом 50/50. Конструкция предполагает наличие и электрического двигателя, а также эластичных трубок, на концах которых есть отдельные форсунки. Вариантов исполнения такой системы масса, поэтому может быть один распылитель или несколько. Подача воды стартует в момент, когда воздух автоматически всасывается в цилиндр. Это мы описали систему «кустарную», и по-простому.

На заводских моделях будет насос, управляемый с помощью электрических сигналов. Они подаются на устройство после обработки информации парой датчиков, чтобы идеально подобрать время впрыска.





История впрыска

На первый взгляд может показаться, что это мальчишеская идея, оторванная от реальности. Но это не так. Идее более 100 лет, и первым ее последователем стал Гарри Рикардо, который од Второй Мировой войны модернизировал авиационные двигатели. Помимо создания высокооктанового бензина для двигателей внутреннего сгорания, его волновала проблема безопасности самолета. Дело в том, что в ДВС топливо должно сжигаться постепенно, но из-за высокого октанового числа реакция происходила мгновенно с выделением большого количества энергии и тепла. Детали агрегата быстро приходили в негодность из-за постоянной нагрузки.

Тогда специалист провел ряд опытов и пришел к выводу, что впрыск воды препятствует стремительной детонации. Использовав наработки Рикардо, немецкие инженеры повысили мощность двигателей для самолетов на 200%!

Претерпев незначительные доработки, система впрыска воды перекочевала в гоночные соревнования второй половины XX века. Постепенно великие бренды, по типу Renault, Porsche, Ferrari стали оснащать болиды Формулы-1 впрыском, чтобы увеличить мощность ДВС. Однако принятый позже регламент соревнований запретил использование «допинга».

В 2015 году компания BMW презентовала лимитированную серию автомобилей для MotoGP с классической системой впрыска воды. Также на презентации представителя бренда заверили общественность, что ведутся работы по внедрению технологии в автомобили гражданского назначения.





Детали системы и популярные мифы

Унифицированная система впрыска воды состоит из:

электронасос, отвечающий за постоянное давление в 10 бар;

форсунки для распыления воды, количество которых зависит от реализации системы;

микроконтроллер – к электронному устройству подключают насос для обеспечения постоянной и точной дозировки. Встроенные в контроллер алгоритмы регулируют работу двигателя силового агрегата;

емкость для жидкости, которая будет добавлять в коллектор;

датчик уровня, чтобы он сигнализировал микроконтроллеру о наличии или отсутствии жидкости в бачке;

шланги и крепление для объединения разрозненных элементов системы.

Первый впрыск воды начинается с сигнала датчика расхода воздуха, который говорит о скором завершении этого газа, и подаче новой порции.

Распространенные мифы о впрыске воды в коллектор:

Что делать с гидроударом – когда вода попадает в цилиндры, то ДВС подвергается гидроудара. Когда поршень совершает сжатие, он не достигает мертвой точки, а коленвал при этом вращается. Из-за этого сгибаются шатуны. Однако на самом деле объем впрыска так мал, что ничего критического не произойдет. Металл при контакте с водой ржавеет в процессе работы – рабочая температура в цилиндре приближается к отметке 1000 градусов. Поэтому вода мгновенно преобразуется в пар. Поэтому никакой ржавчины и быть не может.

За счет впрыска воды можно на 20-30% увеличить мощность двигателя без повышения расхода бензина. У технологии масса применений в гоночном спорте, а также гражданском транспорте. К сожалению, система впрыска довольно мифологизированная.



