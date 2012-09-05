Впервые в практике фирмы одноцилиндровый мотор получил водяное охлаждение и переместился вперед (раньше его устанавливали в хвостовой части экипажей). Двухступенчатая коробка передач была объединена с главной передачей и единым углом закреплена на несущей раме автомобиля, спаянной из труб. Крутящий момент к задним ведущим колесам, соединенным трубчатой балкой, передавали два карданных вата. Такую конструкцию заднего моста с укрепленной на раме главной передачей впоследствии стали называть «Мост Де Дион».

Автомобили Populaire моделей KI и К2 были двухместными, весили около 900 кг и развивали скорость до 45 км/ч. На некоторых версиях Populaire встречались даже четырехместные кузова, а общий выпуск машин составил 899 штук — число небывалое для тех лет. Более того, как поистине революционные разработки они вызвали множество подражаний. А патент на двигатели, аналогичные примененным на Populaire, купили свыше сорока фирм. Среди них была и Петербургская экипажная фабрика «Фрезе и К°». Петр Александрович Фрезе приобретал у «De Dion Bouton» моторы, коробки передач и монтировал их на шасси собственного производства, правда, сделанные по французским чертежам. Однако общее количество аналогов Populaire, выпущенных в Петербурге, составило всего несколько десятков штук.

Компании, выпускающие оборудование для автосервиса и комплектующие для поставок на конвейер и вторичный рынок, в последнее время стали уделять много внимания обучению персонала сервисных станций. Так же поступает и компания «Роберт Бош Лтд», реализующая программу создания в Украине сети универсальных СТО «Бош Авто Сервис».