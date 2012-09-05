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Впечатления
26 Июня 2017
Теги: авто

Надо отметить, что к обучению специалистов сервисных станций в компании «Роберт Бош Лтд» подошли очень ответственно. Достаточно сказать, что прежде чем начать тренинги, преподаватели проходили обучение в Центральном учебном центре компании «Bosch» в Германии, в том числе и по индивидуальной программе. Причем изучали не только технические особенности выпускаемых компанией систем, но и нюансы и тонкости преподавательской науки.

Например, в рабочих тетрадях были приведены лишь изображения деталей и вопросы, пояснения и ответы к которым слушатель должен был записывать от руки. Таким образом, тренер побуждает слушателя не только концентрировать свое внимание на рассматриваемой теме (а ведь внимательно слушать преподавателя в течение нескольких часов порой гораздо труднее, чем целый день «копаться» в двигателе), но и записать основные моменты обсуждаемого с преподавателем материала.

Признаемся, нам было интересно узнать насколько познавательными оказались эти тренинги для людей, зарабатывающих обслуживанием авто себе на хлеб с маслом?

Вывод был практически единодушным — столь полную информацию о «бошевских» системах, которыми укомплектованы очень многие автомобили. получить в Украине больше негде.


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