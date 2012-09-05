На рассвете проезжаю махину Нарынской ГЭС, Токтогульское водохранилище, перевал Ала-Бель (3184 м), после него дорога идет по хребту на высоте примерно 2800 м. Снежные вершины совсем рядом, а значит, температура воздуха едва ли выше ноля. Ветер здесь какой-то не среднеазиатский, а вовсе даже северный - почти родина, почти Сибирь. Асфальт совсем свеженький, полотно отличное, и я решаюсь проверить мотоцикл «на скорость». Разогнался до 150 км/ч - эксперимент прошел удачно!.. Надо было перекреститься, а я этого не сделал, и при подъеме на следующий большой перевал (Тео-Ашуу, 3586 м) взорвалась камера на заднем колесе, зараза... Трясущимися руками прикурил сигарету. И снова забыл перекреститься: взрывы подо мною громыхали еще не раз. Путник, в дороге сам не плошай, но и Бога не гневи - не забывай о Нем! АХ ЭТИ ГЛАЗА ГОЛУБЫЕ «Сто лет одиночества» подошли к концу, и я снова стал счастливым спутником (или, побывав в Узбекистане, могу говорить «хозяином»?) своих женщин. Впереди Иссык-Куль - озеро с прозрачнейшей, чуть солоноватой водой, вокруг сопки и снежные горы. За энную сумму местной валюты нам разрешили переночевать на берегу, но «машины не мыть, костры не разводить!» Мы объяснили, что не отдыхающие, а туристы. Разница? После нас всегда порядок.

Возвращаться в Россию приходится через Казахстан. Вновь «стиральные доски» дорог, поборы автоинспекторов- аборигенов, нескончаемая степь на тысячи километров, а до ближайшего населенного пункта минимум 150 кэмэ.

Но вот, привет, Кулунда! Привет, «прорубь» после «бани», привет, блюстители дорожного порядка с рыжими бровями и голубыми глазами! И дороги с нашими разлюбезными гвоздями. За все путешествие колеса мотоцикла прокалывались пять раз, автомобиля - три. Больше половины проколов пришлось на последние сутки. Но это ни о чем не говорит. ...Отлежавшись-отоспавшись, еще через несколько дней, с силами и с деньгами собравшись, я еду во Владивосток. Но это уже другая история – дальневосточная.