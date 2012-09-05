Когда мы насытимся гармоничным пространством, в котором мы можем успокоиться и расслабиться, очень вероятно, что мы упустим что-то, что принесет в него больше жизни - диверсифицируйте его и обновите.

Как это сделать? Конечно - цвет. Только одно касание, даже предмет мебели в сильном цвете, остановит монохромный. Все указывает на то, что эта идея, которая охотно используется архитекторами, станет все более распространенной. Просто взгляните на картину гостиной с кафедрой извести, спроектированной студией PI, и представьте себе интерьер без красочного пятна - тогда будет очевидно, сколько он потеряет из своего очарования. Более радикальным способом динамизации расположения является одна красочная стена в интерьере. Выполнить надзор за работами по реставрации смогут специалисты компании AC-Holding.

Еще один модный способ возрождения домашнего пространства - представить сильные контрастные шаблоны, такие как черно-белые сетки, горох или полосы. Также на этот раз вам нужна умеренность. Узора не должно быть много, потому что неудовлетворительно, чем насыщение, лучше.

В пространстве чердака, спроектированного Катажиной Орват, есть только два точечных кресла. Достаточно было, чтобы интерьер ожил - это стало интригующим. Другим решением является разработка в монохромном доме одной или двух комнат с четким рисунком, например узорным полом. Это хорошая идея, чтобы выбрать те, к которым мы довольно часто входим из спокойной зоны, а с одной стороны мы избежим толп, с другой стороны, мы будем диверсифицировать наши впечатления.