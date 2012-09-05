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Возраст автомобильного парка
14 Сентября 2017
Теги: авто

Возраст автомобильного парка наряду с интенсивностью его эксплуатации оказывает важное влияние на затраты по его содержанию и на организацию ремонтных работ в стране. Согласно имеющимся данным с увеличением пробега с начала эксплуатации сокращается среднегодовой пробег, т. е. производительность, растут все виды эксплуатационных затрат (табл. 49 и 50), сокращается коэффициент технической готовности.

За последние 10 лет удельный вес так называемого восстановительного спроса составил в среднем по легковым автомобилям 81,2%, а по грузовым 48,4% при ежегодном списании соответственно 7,7% от парка легковых и 5,2% от парка грузовых автомобилей. Средний возраст автомобилей практически стабилизировался на уровне 5,5—6 лет по легковым автомобилям и 7—7,5 лет по грузовым автомобилям.

Таким образом, с учетом интенсивности эксплуатации в среднем пробег легкового автомобиля с начала эксплуатации составляет 80—90 тыс. км, а грузового 140—150 тыс. км. Иными словами, «средний» американский автомобиль еще не требует капитального ремонта двигателя и основных агрегатов, что, без сомнения, благоприятно сказывается на его технической эксплуатации, затратах на запасные части, техническое обслуживание и ремонт. Лишь незначительная часть автомобилей требует капитального ремонта основных агрегатов или же замены резины. Подобрать автомобильные шины можно на good-wheels.ru. Здесь представлен огромный выбор покрышек от ведущих мировых производителей, что гарантирует их качество и надежность.

По легковым автомобилям наблюдается определенная тенденция поляризации возраста парка — увеличивается удельный вес автомобилей с малым и большим пробегом с начала эксплуатации. Так, в 1974 г. 26% легковых автомобилей имели срок службы с начала эксплуатации более 8 лет, а 30% — до 3 лет. 

Одной из причин роста удельного веса легковых автомобилей большого возраста является рост цен и инфляционные тенденции, при которых все большее число американских семей не в состоянии часто менять автомобили на новые.

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тут были комменты. RIP!






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