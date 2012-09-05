Возникновение колебаний скорости при низких уровнях удобства движения (Б, Е, Б) связано с увеличением замедления автомобиля, следующего за лидером. При движении колонны автомобилей замедление отдельных автомобилей по отношению к величине замедления автомобиля-лидера увеличивается по мере удаления от него.

Из приведенного следует вывод, что перестроение в потоке с низким уровнем удобства является возмущающим фактором, вызывающим колебания скорости. На рис. 6.23 показано, что встраивание автомобиля 3 в ряд между автомобилями 1, 2 приводит к уменьшению дистанции между этими автомобилями, т. е. дистанций 1—3 и 3—2. Чтобы увеличить ее до безопасного уровня, водитель 3 должен тормозить, вынуждая тормозить и водителя 1, а это, в свою очередь, вызывает замедление следующих за ними автомобилей. При самом низком уровне удобства движения Е «втиснуться» в такой ряд можно только при условии, если следующие сзади автомобили остановятся.

Из изложенного следует также важный вывод о том, что чем меньше перестроений совершают автомобили в потоке, тем выше средняя скорость потока и тем быстрее все достигнут своей цели. Попытки же отдельных участников ускорить свое движение путем перестроения из ряда в ряд приводят только к замедлению и потока в целом, и автомобилей, совершающих в нем изменения движения.