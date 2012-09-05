“Для того, чтобы эффективно использовать металлокерамические композиты, нужно переосмыслить всю концепцию двигателя, в частности, в отношении “горячих” деталей, а также пересмотреть принцип его работы, чтобы адаптировать детали к возможностям композитов”. Это слова Генри Брюера, директора аэрокосмического отделения SEP. SEP (Европейское Сообщество Производства Двигателей) создано в 1969 году путем слияния SEPR (Общество Изучения и Разработки Реактивной Тяги) и SNECHA (фирмы, выпускающей космические двигатели).

Новые материалы приходят в автомобилестроение из космонавтики, поскольку только эта отрасль обладает достаточными финансовыми возможностями для проведения дорогостоящих исследований, на содержание институтов и лабораторий. В настоящее время именно SEP является одним из крупнейших разработчиков композитных материалов в Европе. Лидируют же, естественно, японцы...

Металлокерамика находит применение в автомобилестроении уже сегодня. Первым крупным применением были выпускные коллекторы Porsche 944 Turbo. Керамика используется и в двигателях Формулы 1, но информацию об этом команды держат в строгой тайне. Известно лишь только, что применяют - и никаких know how.