Пора возвращать “Pride” хозяевам. Сколько мы не ездили, а стрелка указателя запаса топлива едва сдвинулась с отметки “Полный". По опыту, в реальной городской езде расход топлива обкатанного и правильно отрегулированного “Pride” удерживается в пределах 7 л/100 км. Так что при 38-литровом бензобаке запас хода “малыша” превышает полтысячи километров.

Надеемся, вы уже получили представление о возможностях “Kia Pride”? Теперь вопрос цены. Растаможенный автомобиль в комплектации “DM" стоит $9.900. Эта сумма подразумевает кондиционер, дистанционное открывание багажника и лючка бензобака и фирменную магнитолу. Гарантия на автомобиль составляет 1 год или 20.000- км пробега. Плюс-минус $1.000

Кто ближайшие соперники “Pride” в районе плюс-минус $1.000 от его цены (отечественную технику в расчет не принимаем)? Прямым конкурентом является хэтчбек “Skoda Felicia 1.3LX”, который продается за $9.200-9.600. Среди ее преимуществ числятся большие размеры, а главное - качественная отделка салона и легкость управления (неосведомленный человек, например, может “почувствовать” несуществующий гидроусилитель). В актив "Skoda” также следует добавить широко развитую сервисную сеть. Серьезный недостаток чешской модели - древний нижневальный мотор унылого характера.

В нише от $10.000 до $11.000 присутствуют две модели “Peugeot 106 1.0” и “Fiat Punto 1.1”. Они, как и полагается европейским автомобилям.хороши по дизайну и ходовым качествам, но опять же значительно уступают по динамике и быстроходности. И ни один из конкурентов “Pride” не имеет в списке стандартного оборудования кондиционера и магнитолы.