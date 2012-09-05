Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Возможности Kia Pride




Возможности Kia Pride
19 Марта 2019
Теги: авто

Пора возвращать “Pride” хозяевам. Сколько мы не ездили, а стрелка указателя запаса топлива едва сдвинулась с отметки “Полный". По опыту, в реальной городской езде расход топлива обкатанного и правильно отрегулированного “Pride” удерживается в пределах 7 л/100 км. Так что при 38-литровом бензобаке запас хода “малыша” превышает полтысячи километров.

Надеемся, вы уже получили представление о возможностях “Kia Pride”? Теперь вопрос цены. Растаможенный автомобиль в комплектации “DM" стоит $9.900. Эта сумма подразумевает кондиционер, дистанционное открывание багажника и лючка бензобака и фирменную магнитолу. Гарантия на автомобиль составляет 1 год или 20.000- км пробега. Плюс-минус $1.000

Кто ближайшие соперники “Pride” в районе плюс-минус $1.000 от его цены (отечественную технику в расчет не принимаем)? Прямым конкурентом является хэтчбек “Skoda Felicia 1.3LX”, который продается за $9.200-9.600. Среди ее преимуществ числятся большие размеры, а главное - качественная отделка салона и легкость управления (неосведомленный человек, например, может “почувствовать” несуществующий гидроусилитель). В актив "Skoda” также следует добавить широко развитую сервисную сеть. Серьезный недостаток чешской модели - древний нижневальный мотор унылого характера.

В нише от $10.000 до $11.000 присутствуют две модели “Peugeot 106 1.0” и “Fiat Punto 1.1”. Они, как и полагается европейским автомобилям.хороши по дизайну и ходовым качествам, но опять же значительно уступают по динамике и быстроходности. И ни один из конкурентов “Pride” не имеет в списке стандартного оборудования кондиционера и магнитолы.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
SeVille Touring Sedan - . (+18)
Отказ Баррикелло... - . (+60)
Герой уик-энда- Фернандо Алонс... - . (+68)
Разница в цене - . (+70)
“VR5” нак источник сомнений... - . (+75)
Шумахер-младший - . (+61)
Land Rover - лучший из премиум... - . (+103)
Форсаж: запчасти Камминз... - . (+82)
Нешуточная борьба... - . (+76)
Таинственная незнакомка F2003-... - . (+62)
Формула-1 Гран При Испании... - . (+79)
Рулевое управление “Cadillac”... - . (+92)
Kia “Pride” - попробуй догони... - . (+78)
Рубенс Баррнкелло... - . (+75)
Прием аккумуляторов... - . (+81)
Популярное на форуме
Самуи (Путеводитель)... - 04:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 18:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 18:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 15:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке