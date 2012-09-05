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Возможность путешествовать
28 Сентября 2018
Теги: авто

- И все-таки, как часто Вам удается выбираться на природу? Как насчет охоты, рыбалки, путешествий в конце концов?

- Специально я никогда не ставил перед собой задачи путешествовать, может быть, потому, что жизнь сама подбрасывала мне возможность побывать там, где мне хотелось - в Австралии, например. Я совершенно неожиданно для себя оказался в Австралии на кинофестивале, и достаточно интересная была поездка. Так что сама профессия заставляет меня путешествовать. Правда, отчасти это является и недостатком. Задумываться заранее, как провести выходные или отпуск, мне нельзя. Нафантазировать-то я могу все, что угодно. А вдруг появится хорошее предложение сняться в кино? И все планы полетят. Ведь в кино может быть только «сегодня», уже завтра этого фильма для тебя не будет, будет другой фильм, но только не этот. И поэтому за долгие годы (а я работаю в кино и театре, слава Богу, уже 30 лет) мне так никогда и не удавалось заранее спланировать свой отдых. В какой-нибудь другой профессии это наверное возможно: зная, что в 6 часов окончание рабочего дня, суббота-воскресенье - на даче, а отпуск - в августе, в Сочи или в Анталии. Ау меня все происходит очень спонтанно, выбирать не приходится и это, несомненно, недостаток. Многое не почувствовал и, наверное, уже никогда не почувствую, к сожалению. Хотя некоторые, принадлежа к этой же профессии, по-другому живут. Вероятно, это просто качество характера.

Вот в этом году я даже на даче бывал всего три раза, потому что сначала уезжал на гастроли, потом на съемки, на Волгу где, можно считать, совместил работу с отдыхом. Мы снимали достал очно забавную картину «Китайский синдром», о картежниках. Действие происходит в 1913 году. Я всегда опасался всяких круизов: ну сел, ну отплыл, а что дальше-то делать?! Москва ведь тебя заводит, земля кипит. А когда вода кругом, ну день, ну два, потом все сильнее возникает желание сигануть за борт. А так - вроде при деле. И это, по моему, великолепно: освобождается нервная система, приходит спокойствие. И потом, за это лето я ведь Россию увидел: Поволжье, города такие замечательные, настоящие!

 

 


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тут были комменты. RIP!






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