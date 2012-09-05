Очень хлопотно отправлять машину в автосервис каждый раз, когда она получает повреждение корпуса. Как можно восстановить кузов авто, не прибегая к помощи автомастерских? Многие делают ремонт кузова в домашних условиях, так как это экономит деньги и время. Это отличное решение для некритичных повреждений, однако требует знаний нескольких простых трюков и приемов, которые помогут в самостоятельном ремонте. Вы хотите узнать, как восстановить кузов авто? Вам нравится устранять повреждения авто в собственном гараже? Вы нацелены на быстрый и дешевый ремонт, не отличающийся от работ в автосервисе? Тогда эти советы - именно то, что вам нужно для восстановления геометрии кузова.





Структура кузова

Большинство автомобильных корпусов изготавливаются из закаленных стальных листов, которые отпечатываются с использованием больших прессов от 300 до 500 тонн. По мере того, как металл прессуется, он подвергается значительному упрочнению, что помогает поддерживать форму окончательного продукта. Куски корпуса свариваются или закрепляются болтами вместе с другими штампованными деталями, что обеспечивает более прочную конструкцию. В целом автомобильный корпус обладает огромной структурной целостностью, что повышает вероятность сохранения геометрии кузова при ударе, однако при сильных столкновениях остаются вмятины и трещины, которые нарушают общую структуру кузова.

Как восстановить кузов автомобиля при серьезных повреждениях? Если вмятина имеет складку, вам придется использовать специальные материалы, что требует минимального профессионализма. Для ремонта необходимо заполнить полость вмятины шпаклевкой, а затем прокрасить выровненную область, так что вам придется посетить автомагазин. Используйте наш короткий список материалов и инструментов, которые понадобятся при исправлении дефектов корпуса:

Шпатлёвка. Доступна в больших ведрах или маленьких банках. Почти всегда поставляется вместе с отвердителем. (около 500 рублей);

Отвердитель. Смешивается со шпатлевкой в пропорции 1:1 и ускоряет затвердевание смеси. (порядка 250 рублей);

Грунтовка. Первый слой под краской. Запечатывает металл и создает основу для краски. (примерно 600 рублей);

Автомобильная краска. Покупайте только дилерскую краску вашего автомобиля, иначе можно ошибиться с оттенком и это будет выглядеть ужасно. (От 900 до 3000 рублей);

Полировочный крем. Жидкая "наждачная бумага". Используйте с полировальными подушечками и консистентной смазкой. (500 рублей);

Основные принадлежности - защитные очки, респиратор, защитные перчатки, наждачная бумага, орбитальный шлифовальный станок, чистые тряпки, полировальные подушки, маскировочная лента, смесительные и разбрасывающие лопасти.





Как применять шпатлевку и грунтовку?

Сначала удалите краску. Для этого используйте наждачную бумагу на 150 г. Затем смешайте шпатлевку и отвердитель. После смешивания у вас есть около 5 минут рабочего времени, прежде чем смесь затвердеет. Нанесите смесь на вмятину как можно более гладко. Вам необязательно быть слишком аккуратным, так как вы все равно будете шлифовать это место. Оставьте смесь на полчаса, и он будет готов к последующей обработке. Заверните кусок 150 гранулированной шлифовальной бумаги вокруг круглого предмета и с ровными штрихами нанесите шпатлевку. Затем оберните кусочек 400 зернистости вокруг шлифовального блока, и аккуратно отшлифуйте корпус. Распылите три слоя грунтовки. Оставьте область сушиться в течение часа или больше, если на улице холодно. Дайте грунтовке высохнуть в течение ночи, а затем удалите маску. На этот раз используйте бумажную наждачную бумагу в 400 г. Теперь промойте отремонтированную область и держите ее влажной, пока вы ее шлифуете. Медленно и тщательно полируйте грунтовку, пока она не станет гладкой на ощупь. По мере того как вы шлифуете края грунтовки, вы узнаете, что у вас все получилось правильно, когда увидите грунтовку под автомобильной краской. Прокрасьте область.





Малые повреждения

В зависимости от тяжести и силы удара корпус мог просто слегка сдвинуться внутрь с небольшой складкой или углублением. Как можно восстановить кузов машины без использования грунтовки? Малый дефект можно отремонтировать только с помощью легкой работы молотком, а иногда и с мягким нажатием на панель изнутри. В этом случае не требуется специальных материалов. В зависимости от вмятины вы можете пользоваться несколькими простыми инструментами. Если это круглая вмятина, как на фотографии ниже, то восстановить кузов будет просто.





Вмятина на двери

Вмятины в автомобильных дверях довольно неудобны в ремонте. Для того, чтобы добраться до них, вам придется снимать внутреннюю панель двери. В этот момент вы столкнетесь с тем, что окно и оконная рамка занимают очень много места внутри двери. Если вмятина близка к оконной раме, то, вероятно, вы не сможете исправить её самостоятельно из-за нехватки места для работы, и все-таки придется обращаться в техсервис - узнать подробнее об услуге восстановление геометрии кузова https://borauto-tambov.ru/auto-body-shops/964/.

Как восстановить кузов машины с повреждением на двери? Используя специальные присоски вы все равно сможете выпрямить углубление с внешней стороны, даже не дойдя до того, чтобы снимать внутренние панели. Если вмятина окажется в центре двери, вы можете также воспользоваться вантузом для раковин, который создаст вакуум и поможет вытянуть деформированный металл.





Повреждение крыши

Вмятины на крыше исправить легче всего. Ваша крыша построена на жесткой платформе для безопасности при опрокидывании, но в ней много пустот. В следующий раз, когда вы окажетесь в своем автомобиле, положите руку на подголовник и прощупайте крышу. Вы сможете почувствовать различия и ребристость в структуре крыши. Для исправления вмятин необходимо надавить на место сгиба из салона, что поможет металлу сдвинуться на первоначальное место.





Деформация капота

Повреждения капота также легко ремонтируются. Как и крыша, капот и багажник имеют скелетную структуру. Откройте оба, и вы легко увидите ребристые полости. Как можно восстановить кузов автомобиля с повреждением на капоте? Если ваша вмятина не имеет крестообразный вид, ее легко можно исправить изнутри.



