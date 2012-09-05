Обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП. Чтобы виновник не успел спрятать имущество, я попросил судью наложить арест на его собственность. Судья в просьбе отказал. Что можете посоветовать в такой ситуации?

Александр Елсаков, Киев

Очень сложно по вашему вопросу понять, почему судья отказал в вашей просьбе. Действия судьи правомерны только в одном случае. Если, например, виновный — чей- то работник, поскольку арест накладывается только на имущество ответчика, а водитель таковым не является.

Что касается ареста имущества работодателя,то он запрещен ч.Зст.152 ГПК Украины. Правда, в статье речь идет о государственных, кооперативных и общественных юрлицах. Но согласно п.1 раздела 15 Конституции Украины, законы, принятые до вступления в силу Конституции, являются действующими в части, не противоречащей Конституции. Ч.З ст.152 ГПК противоречит ч.4 ст.13 Конституции и ч.4 ст.2 Закона «0 собственности», согласно которым все субъекты права собственности и формы собственности равны перед законом. Поэтому ограничение прав работодателя только потому что в Гражданском кодексе не указана частная форма собственности и такие субъекты предпринимательства как «граждане», недопустимо.