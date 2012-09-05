В этой системе охлаждающей средой является окружающий воздух. По сравнению с жидкостной системой охлаждения она имеет следующие преимущества: 1 - простота конструкции, 2 - меньший вес, 3 - простота обслуживания, 4 - надежность эксплуатации, 5 - невозможность замерзания системы в зимнее время. Однако эта система имеет и значительные недостатки: 1 - потребляет больше мощности на привод вентилятора, 2 - издает большой шум при работе, 3 - имеет большие габариты, 4 - хуже поддерживает нормальный температурный режим двигателя и особенно в теплое время года.

В воздушную систему охлаждения входят: вентилятор, охлаждающие ребра цилиндра и головки цилиндра, дефлекторы и направляющие кожухи. Осуществляете грузовые перевозки? Заказать карточку для тахографа можно в компании ЭРА-ГЛОНАСС.

В зависимости от типа системы охлаждения, охлаждающий воздух может либо свободно проходить через оребрение цилиндров и головок цилиндров, либо просасываться через них принудительно вентилятором.

При этом возможны три схемы работы системы охлаждения:

1. Свободное прохождение охлаждающего воздуха, через охлаждающие ребра, т. е. без вентилятора.

2. Охлаждающий воздух нагнетается снаружи под капот автомобиля вентилятором.

3. Горячий воздух высасывается вентилятором из-под капота автомобиля наружу.

Цилиндры и головки цилиндров двигателей с воздушным охлаждением должны иметь хорошее оребрение - для лучшего отвода от них тепла.

Для более эффективного и равномерного отвода тепла от наиболее нагретых участков двигателя применяются дефлекторы, т. е. направляющие устройства к оребренным поверхностям цилиндров и головок, улучшающим поступление к ним охлаждающего воздуха, и отвода от них горячего воздуха. Это делается для того, чтобы охлаждающий воздух с наибольшей скоростью омывал охлаждающие ребра и лучше отводил тепло от наиболее нагретых участков двигателя.

Вентиляторы воздушной системы охлаждения обычно осевого типа и более мощные, чем в жидкостной системе охлаждения, поэтому они потребляют больше мощности двигателя и создают повышенный шум, что является отрицательными качествами воздушной системы охлаждения. Кроме того, воздушная система охлаждения менее равномерно охлаждает двигатель в целом.