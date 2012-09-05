Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Воздушная система охлаждения




Воздушная система охлаждения
16 Февраля 2017
Теги: авто

В этой системе охлаждающей средой является окружающий воздух. По сравнению с жидкостной системой охлаждения она имеет следующие преимущества: 1 - простота конструкции, 2 - меньший вес, 3 - простота обслуживания, 4 - надежность эксплуатации, 5 - невозможность замерзания системы в зимнее время. Однако эта система имеет и значительные недостатки: 1 - потребляет больше мощности на привод вентилятора, 2 - издает большой шум при работе, 3 - имеет большие габариты, 4 - хуже поддерживает нормальный температурный режим двигателя и особенно в теплое время года.

В воздушную систему охлаждения входят: вентилятор, охлаждающие ребра цилиндра и головки цилиндра, дефлекторы и направляющие кожухи. Осуществляете грузовые перевозки? Заказать карточку для тахографа можно в компании ЭРА-ГЛОНАСС.

В зависимости от типа системы охлаждения, охлаждающий воздух может либо свободно проходить через оребрение цилиндров и головок цилиндров, либо просасываться через них принудительно вентилятором.

При этом возможны три схемы работы системы охлаждения:

1. Свободное прохождение охлаждающего воздуха, через охлаждающие ребра, т. е. без вентилятора.

2. Охлаждающий воздух нагнетается снаружи под капот автомобиля вентилятором.

3. Горячий воздух высасывается вентилятором из-под капота автомобиля наружу.

Цилиндры и головки цилиндров двигателей с воздушным охлаждением должны иметь хорошее оребрение - для лучшего отвода от них тепла.

Для более эффективного и равномерного отвода тепла от наиболее нагретых участков двигателя применяются дефлекторы, т. е. направляющие устройства к оребренным поверхностям цилиндров и головок, улучшающим поступление к ним охлаждающего воздуха, и отвода от них горячего воздуха. Это делается для того, чтобы охлаждающий воздух с наибольшей скоростью омывал охлаждающие ребра и лучше отводил тепло от наиболее нагретых участков двигателя.

Вентиляторы воздушной системы охлаждения обычно осевого типа и более мощные, чем в жидкостной системе охлаждения, поэтому они потребляют больше мощности двигателя и создают повышенный шум, что является отрицательными качествами воздушной системы охлаждения. Кроме того, воздушная система охлаждения менее равномерно охлаждает двигатель в целом.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Система смазки - . (+41)
Прокат авто - . (+50)
Моторные масла - . (+44)
Электрооборудование автомобиля... - . (+45)
Land Rover Discovery - для люб... - . (+46)
Предпусковые подогреватели... - . (+33)
Термостат - . (+35)
Жидкостная система охлаждения... - . (+35)
Вывоз мусора - . (+50)
Управление гидромуфтой... - . (+31)
Новый Chevrolet Tahoe - . (+40)
И все же заметные неудобства е... - . (+62)
Распределительный вал... - . (+68)
Газораспределительный механизм... - . (+110)
Тестирование Discovery... - . (+61)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке