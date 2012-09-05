Начиная с апреля 1996 года автопромышленность Германии, объединившись с поставщиками, торговцами и металлургической промышленностью в Arbeitsgemeinschaft Altauto (ARGE Altauto), начала создание сети предприятий по рециклированию, которые должны работать в едином стандарте. Свою сеть промышленность тренирует на груде металла, которая, благодаря действиям по возврату, имеется в распоряжении производителей. Например, Ford, который начал подобную компанию уже в 1994 году, уже рециклировал 140 000 старых автомобилей. За старые легковушки Ford платит 3 000 марок. Однако, чтобы увериться, что автомобиль опять не вернется на дороги, деньги выплачиваются только при наличии документов на машину с указанием реализатора. Торопитесь, потенциальные украинские покупатели. В таких условиях Second hand непременно подорожает. В Германии - аукнется, в Украине - откликнется.

И все же никто пока не в силах воспрепятствовать вывозу обломков в качестве свободных товаров без документов. По некоторым подсчетам, ежегодно в Германии оказывается 700 000 тонн автометаллолома, что составляет около 1 миллиона старых машин. Но из строя выходят около 2,6 миллиона. Куда деваются остальные?

Резонный вопрос. Ответ на него находится на восточном рынке. Немалая доля “импорта” европейского "автоантиквариата" принадлежит независимой Украине. 10 лет - такой срок определил наш законодательный Орган (сама Верховна Рада предпочитает новьё, какой независимый парламентарий сядет в “Таврию"?) как предметам роскоши, так и средствам передвижения. После этой возрастной черты “вьездная виза’ не открывается. Но голь, как известно, на выдумки хитра. Если можно “перебить" идентификационный номер или состряпать фальшивые документы, то почему нельзя скостить пару годков автомобилю, если он хорошо сохранился? По мере удаления прошедшего таможенные формальности автомобиля на Восток, цена его пропорционально увеличивается. В приграничных зонах можно приобрести подержанный товар куда дешевле, чем, например, в Киеве. Подешевевшее к зиме “БУ” здорово дорожает к весне. В силу объективных особенностей европейского рынка, перечисленных выше, рядовому украинскому потребителю не очень светит радужная перспектива приобретения приличной заграничной “развалюшки” по сходной цене. Сейчас, чтобы обзавестись подобным автомобилем, достоинством которого является пятилетний возраст и относительно небольшой километраж, необходимо иметь тысяч пять единиц совсем не условных. Эти размышления навеяны километровым отрезком киевского “Радужного" рынка, где подержанный товар теснится в два ряда.