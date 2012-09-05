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Восприятие поперечных усилий
1 Июня 2018
Теги: авто

Большинство легковых и лёгких грузовых автомобилей теперь имеет дисковые колёса. При полуразгружённых и на три четверти разгружённых полуосях ступицы этих колёс могут быть выполнены отдельно, как в заднем мосте Виллис, или могут быть откованы заодно с полуосью.

В первом случае внешний подшипник может быть надет на полуось со стороны её наружного конца, причём внутреннее кольцо подшипника монтируется на конической шейке полуоси или прижимается к заплечику. Коническая шейка предпочтительна, потому что она устраняет резкое изменение сечения в опасной зоне. Если же полуось имеет на наружном конце фланец, который служит для крепления колеса, внешний подшипник должен быть надет со стороны внутреннего конца полуоси.

Подшипник поджимается в осевом направлении к заплечику на валу кольцом или гайкой с внутренней стороны. Если внешний подшипник является однорядным радиально-упорным, он может воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении, а осевое усилие в противоположном направлении, в сторону дифференциала, должно быть передано через обе полуоси к внешнему подшипнику на противоположной стороне автомобиля. С этой целью между смежными концами обеих полуосей в центре дифференциальной передачи вставляется упорный сухарь, имеющий в середине отверстие для прохода оси сателлитов. Осевой зазор полуосей регулируется прокладками, установленными между наружными кольцами внешних подшипников и их запорными кольцами.


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тут были комменты. RIP!






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