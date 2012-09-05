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Восьмиглазый
18 Мая 2017
Теги: авто

Для столь широкого кругозора Steel Mate оснащен восемью ультразвуковыми датчиками, контролирующими околоавтомобильное пространство как с фронта, так и с тыла. При движении вперед, 4 датчика, устанавливаемых в переднем бампере, активируются при нажатии педали тормоза и информируют водителя (с помощью визуальных сигналов жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) и звуковых сигналов бипера) о наличии препятствия, если до него осталось менее 80 см.

При движении назад Steel Mate активируется после включения задней передачи и сигнализирует о препятствии когда до него остается 1,5 метра. Если до препятствия остается менее 30 см на ЖКИ вспыхивает обозначение «0.0» и раздается протяжный звуковой сигнал.

Видео-аудио

Вообще, Steel Mate 5888-8 L оснащен двумя биперами, один из которых выносной, а второй встроен в ЖКИ, которые имеют разный тембр звука — низкий и высокий, соответственно. В зависимости от близости препятствия изменяется и частота звукового сигнала. В момент обнаружения бипер издает редкий сигнал, а по мере приближения к препятствию частота сигнала увеличивается и на критическом расстоянии сигнал становится непрерывным.

Шкалы ЖКИ имеют 7 градаций расстояния до препятствия. Цифровое табло информирует водителя о более точном расстоянии до ближайшего препятствия. Левая шкала ЖКИ подает сигнал о приближении к помехе, находящейся слева по ходу движения, а правая, в свою очередь, сообщает о помехах справа. При движении назад о препятствии сигнализируют не только задние датчики, но крайние передние, что весьма полезно, например, при заезде в гараж.


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