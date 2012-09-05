Расхожую мысль о том, что похитители автотранспорта предпочитают «работать» исключительно с суперпопулярными моделями легковушек, похоже, пора отправлять в утиль. По крайней мере, статистические данные, накопленные российскими правоохранительными органами, свидетельствуют о том, что застрахованным от посягательств на свою собственность не может быть никто. Один из самых нелепых инцидентов произошел 6 января 2003 года в Москве: работник одного из коммунальных предприятий «белокаменной» обратился в милицию с заявлением об угоне... снегоуборочной машины. Впрочем, провести ушедший 2002 год российские угонщики тоже умудрились с помпой: 26 декабря под Санкт- Петербургом был похищен грузовик КамАЗ (с прицепом!), груженный внушительным количеством куриных окорочков. Буквально через два дня в ГУВД раздался очередной тревожный сигнал: представитель компании, занимающейся производством сладостей, заявил об угоне автофургона с грузом шоколада.

Без крыши

Если в вышеупомянутых случаях меркантильный мотив преступления очевиден (сбыть большую партию продовольствия в канун новогодних торжеств, по всей видимости, было несложно), то угоны, о которых речь пойдет ниже, сложно назвать иначе, чем курьезами. Так, например, на территории КамАЗа был с поличным задержан угонщик, пытавшийся увести... дизельный автопогрузчик. Скрыться от преследования преступнику не удалось из-за невысокой скорости его «добычи». Столь же нелепым выглядит и похищение троллейбуса, совершенное рабочим одного из московских депо,.. Несмотря на географический разброс,у задержанных горе-угонщиков нашлось нечто общее: они находились в состоянии блаженной невменяемости из-за сильного алкогольного опьянения. Вот и «поехали».

Накачали донельзя

Нелегкая это задача — сделать из родстера настоящий суперкар, способный оспорить позиции признанных грандов. Но если за дело берутся английские мастера из «Lotus Cars», то результат может быть совершенным. На этот раз в роли донора выступил Opel Speedster, подвергшийся серьезному апгрейду своего «железа» и всего его «софта». Под капотом поселился новый мотор ЕСОТЕС 2.0, выдающий с помощи турбины добрых 200 «лошадей». А этого вполне достаточно для того, чтобы в 930 килограммов неживого веса вдохнуть силы гепарда и пустить бешеным галопом вплоть до 240 км/ч. Стоимость подобной операции оценивается всего лишь в €3 500. и, кроме замены двигателя и доработки подвески, в нее входит дополнительный аэропакет и 17-дюймовые колеса.