Частные загородные дома, расположенные на морском побережье, это всегда гордость для их хозяина, поскольку ценность отдыха под шум прибоя и крики чаек неоспорима. Однако можно представить, каким испытаниям подвергаются гаражные ворота, когда на них воздействуют штормовые ветра и идущая с моря влага. Эффективным решением в этой ситуации будет установка надёжного въездного ограждения от лидера рынка воротных систем ГК АЛЮТЕХ, которая зарекомендовала себя как ответственный, проверенный временем производитель, реализующий свою продукцию в 65 странах мира.





Чем обеспечена стойкость к коррозии

Для проверки того, как поведут себя материалы, из которых изготавливаются гаражные ограждения АЛЮТЕХ, проводятся лабораторные испытания с задействованием специальной климатической камеры, моделирующей реальные сложные условия эксплуатации. Результаты исследований показали, что полотно способно выдерживать в крайне агрессивной среде соляного тумана более 750 часов, что равноценно их эксплуатации в приморских регионах с умеренной засоленностью или в загрязнённых промышленных районах в течении 15 лет. Секрет такой хорошей коррозийной стойкости обеспечивается следующими техническими характеристиками изделий.

Толщина металлических листов составляет 0,4 мм для панелей с тиснением и 0,5 мм для гладких.

Толстое цинковое покрытие 16 мкм, что является наиболее эффективной защитой от воздействия влаги и борьбы с ржавчиной, многолетние исследования показали, что именно цинкование показывает самые долгосрочные результаты: металлы, покрытые слоем цинка, могут не ржаветь до 50 лет.

Двухслойное качественное полимерное покрытие составляет 25-35 мкм, в качестве эмали используется полиуретановое покрытие с частицами полиамида (Пур-Па), способными надёжно защитить ворота для гаража не только от коррозии, но и от вмятин и царапин, также покрытие не восприимчиво к перепадам температур и химическим моющим средствам.

Для адгезии между цинковым слоем и полиуретановым покрытием применяется с наружной стороны грунтовка толщиной 14-16 мкм, с внутренней — адгезионный лак слоем в 12 мкм.

Все элементы фурнитуры, в том числе роликовые кронштейны и промежуточные петли, выполнены из нержавеющей стали, которая не поддаётся коррозии в самых экстремальных условиях, что позволит сохранять работоспособность, также плавность и бесшумность передвижения полотна долгие годы.





Шторм — не проблема

Ворота АЛЮТЕХ способны выдерживать штормовой ветер при скорости атмосферного потока 120 км/ч, при которой ветровая нагрузка равна 700 Па. Это подтверждают результаты тестирования, проводимые в сертифицированных центрах исследовательских институтов Белоруссии, России и Болгарии. Поэтому оговариваемые конструкции можно устанавливать для домов, расположенных на любой широте.



