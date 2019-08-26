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Вопрос времени
13 Декабря 2019
Теги: авто

Карлики-то карлики, но по комфортности они мало уступают «взрослым» легковым автомобилям. У них есть электростеклоподъемники, климат - контроль, полный набор современных средств активной и пассивной безопасности. Большинство моделей имеет независимую подвеску всех колес, дисковые тормоза и 13-дюймовые колеса. Однако встречаются и исключения: у малютки Honda Z, например, задний мост De Dion и громадные 15- дюймовые колеса! Снаряженная масса японских «гномов» — в пределах 800—900 кг, то есть они довольно тяжелые.

Все фирмы-производители, помимо хэтчбеков, предлагают микровэны. Пассажиры в них занимают более вертикальное положение, как в автобусах, а салоны несколько просторнее.

Несмотря на то что японские автомобилисты, приобретающие эти микролитражки. имеют определенные льготы, спрос на них не очень велик. Ежегодно заводы «Honda», «Mitsubishi», «Daihatsu», «Subaru». «Mazda», «Suzuki» выпускают эти машинки общим числом 150—200 тыс. экземпляров.

В европейских странах японские сверхмалые авто появились совсем недавно. Первенцами стали модификации с двигателями увеличенного до 800—1000 см рабочего объема. Конечно, по континентальным меркам салоны «гномов» тесноваты. Однако в связи с крайней перегруженностью транспортом больших европейских городов ситуация может уже в ближайшее время измениться в пользу этих симпатичных малышей из Японии.


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