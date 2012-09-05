Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Воплощение мечты: искренний подарок Monster Beats




Воплощение мечты: искренний подарок Monster Beats
19 Августа 2017

Моя дочь была одной из законодателей моды собственной школы, что заставляло меня тратить большие деньги на повседневную ее одежду. В последних классах она загорелась не платьями и стильными маечками, ее желанием стали дорогие наушники от производителя Monster Beats. После разговора о подарке на выпускной я был ошарашен заявлением получить это устройство.


Знакомство с Beats

Выслушивать рассказы дочки о положительных свойствах и особенностях этой гарнитуры можно было сутками. Но я решил обзавестись альтернативным мнением и отправился за консультацией в профессиональный акустический магазин. Среди массы, на мой взгляд однообразных моделей, разместились наушники Monster Beats, цена на которые существенно отличалась от средней.

Первое мнение складывалось на основе исключительно внешнего вида:

  1. Яркие стильные, как, впрочем, и другие модели.
  2. Металлическая основа, у альтернативных более дешевых такие же встроенные прочные детали конструкции.
  3. Приметная буква «b» на каждом комплектующем устройстве.

Казалось бы, настолько простая и небольшая вещь не может стоить колоссальных денег, но ответ консультанта заставил меня усомниться в собственном зрении: появилось ощущение, что моя дочь стаяла прямо передо мной и консультировала меня в текущий момент. Словами продавца были обычные: ну это же MonstercableBeats.ru.


Функциональность и надежность – стандарты моделей Beats

О приобретении именно альтернативной дешевой модели речь полностью отпала, я захотел узнать, оправдана ли стоимость.

Продавец заявил, что шнуры от гарнитуры не смогут запутаться в моем кармане, а разорвать их возможно исключительно прилагая направленное физическое усилие. Скомкав кабель, я сунул его в карман и тщательно запутал его там. После потянул за единственный увиденный проблеск красного пластика и наушники автоматически распутались после исчезновения из кармана. Это было первое удивление.

Далее я одел этот «золотой» аксессуар на голову, и удивился насколько плотно они закрывают ушные раковины. Голос продавца исчез моментально, лишь по губам я мог различить его речь. Вакуумная технология поразила собственной эффективной способностью ограничивать внешние шумы.

Признаюсь, мне не терпелось поскорее включить свою ipod и прослушать одну из любимых композиций. Подключение штекера надежно расположилось в разъеме, что также показалось мне не случайным.

Включив песню, я не смог ощутить привычного чувства – каждая нота, каждое слово и даже ритм звучали совершенно иначе. Внешнее шумоподавление заставило меня ощутить каждый структурный элемент песни всем нутром. После окончания прослушивания я не смог вымолвить даже слога, а просто подошел к продавцу и протянул доллары.

Выпускной закончился, на утро дочка по привычки зашла на кухню поздороваться, но не услышала от меня никакого ответа. Ей показалось, что я игнорирую ее утреннее приветствие, но подойдя ближе она расплылась в улыбке – ее отец наслаждался последними секундами воспроизведения любимой композиции через самые крутые и стильные наушники современности – Monster Beats.

Семен Семенович Важиков


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке