Моя дочь была одной из законодателей моды собственной школы, что заставляло меня тратить большие деньги на повседневную ее одежду. В последних классах она загорелась не платьями и стильными маечками, ее желанием стали дорогие наушники от производителя Monster Beats. После разговора о подарке на выпускной я был ошарашен заявлением получить это устройство.





Знакомство с Beats

Выслушивать рассказы дочки о положительных свойствах и особенностях этой гарнитуры можно было сутками. Но я решил обзавестись альтернативным мнением и отправился за консультацией в профессиональный акустический магазин. Среди массы, на мой взгляд однообразных моделей, разместились наушники Monster Beats, цена на которые существенно отличалась от средней.

Первое мнение складывалось на основе исключительно внешнего вида:

Яркие стильные, как, впрочем, и другие модели. Металлическая основа, у альтернативных более дешевых такие же встроенные прочные детали конструкции. Приметная буква «b» на каждом комплектующем устройстве.

Казалось бы, настолько простая и небольшая вещь не может стоить колоссальных денег, но ответ консультанта заставил меня усомниться в собственном зрении: появилось ощущение, что моя дочь стаяла прямо передо мной и консультировала меня в текущий момент. Словами продавца были обычные: ну это же MonstercableBeats.ru.





Функциональность и надежность – стандарты моделей Beats

О приобретении именно альтернативной дешевой модели речь полностью отпала, я захотел узнать, оправдана ли стоимость.

Продавец заявил, что шнуры от гарнитуры не смогут запутаться в моем кармане, а разорвать их возможно исключительно прилагая направленное физическое усилие. Скомкав кабель, я сунул его в карман и тщательно запутал его там. После потянул за единственный увиденный проблеск красного пластика и наушники автоматически распутались после исчезновения из кармана. Это было первое удивление.

Далее я одел этот «золотой» аксессуар на голову, и удивился насколько плотно они закрывают ушные раковины. Голос продавца исчез моментально, лишь по губам я мог различить его речь. Вакуумная технология поразила собственной эффективной способностью ограничивать внешние шумы.

Признаюсь, мне не терпелось поскорее включить свою ipod и прослушать одну из любимых композиций. Подключение штекера надежно расположилось в разъеме, что также показалось мне не случайным.

Включив песню, я не смог ощутить привычного чувства – каждая нота, каждое слово и даже ритм звучали совершенно иначе. Внешнее шумоподавление заставило меня ощутить каждый структурный элемент песни всем нутром. После окончания прослушивания я не смог вымолвить даже слога, а просто подошел к продавцу и протянул доллары.

Выпускной закончился, на утро дочка по привычки зашла на кухню поздороваться, но не услышала от меня никакого ответа. Ей показалось, что я игнорирую ее утреннее приветствие, но подойдя ближе она расплылась в улыбке – ее отец наслаждался последними секундами воспроизведения любимой композиции через самые крутые и стильные наушники современности – Monster Beats.

Семен Семенович Важиков



