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Воплощай мечты в реальность с клубом Вулкан
17 Декабря 2017
Теги: Игры

Что бы вы могли порекомендовать тем, кто разрабатывает законы о лотерее? Какие инициативы, на ваш взгляд могли бы улучшить ситуацию?

К. М.: Вообще, мне не понятен подход к изменению закона — предлагать законопроекты так часто, как это делается с данным — непрофессионально, на мой взгляд. Совсем необязательно было принимать такие резкие меры для улучшения ситуации. Думаю, что для начала стоило бы попробовать отрегулировать лотерейную деятельность (как частную, так и государственную) таким образом, чтобы у государства не возникало сомнений, куда идут налоги — на благотворительность или кому-то в карман. Конечно основная часть ушла в онлайн-казино sloty-vulkana.com/avtomaty-na-dengi, но их деятельность также регулируется законодательством.

Существует ряд вопросов в лотерейной отрасли, которые можно было бы решить с помощью улучшения законодательства максимально эффективно, не прибегая к запрету.

Во-первых, статья 11 говорит, что целевые выплаты должны перечисляться на социально значимые объекты и мероприятия, развитие здоровья, науки, образования, благотворительную деятельность и т. д. Однако не сообщается, в какие конкретно ведомства должны быть переведены эти отчисления. В такой ситуации бизнес вынужден создавать собственные фонды или искать другие выходы из положения, за что часто обвиняется в том. что эти выходы — всего лишь уловки.

Вторая проблема заключается в том, что в ФЗ «О лотереях» существует ст. 12.1. о требованиях к лотерейному оборудованию, которая содержит только общие положения. До сих пор не утвержден единый государственный реестр оборудования, не говорится о том, что необходимо применять технический регламент, что контролирующие органы должны проводить не только правовую, но и техническую экспертизу оборудования.

Третьей проблемой является то, что в России до сих пор не существует специализированного органа, который бы осуществлял непосредственный контроль над исполнением законодательства. В выводах Счётной палаты РФ. проверявшей данную отрасль, чётко сказано: «Отсутствует государственный контроль», т. е. нет профильных специалистов по лотерейной отрасли.

Важно также обратиться к опыту других стран, таких как Италия, Австрия, Финляндия, в которых игорный бизнес повсеместно запрещен, за исключением специальных территорий. Тем не менее в этих странах при активной поддержке государства развивается лотерейная отрасль. Именно она финансирует большинство социально значимых проектов, направленных на развитие здравоохранения, физической культуры, повышение уровня жизни населения и так далее.

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