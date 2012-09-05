Собрав первые три экземпляра, по обычаю наладили их в испытательный пробег по стране, а перед тем продемонстрировали широкой публике в аэропорту Торсланда под Гетеборгом, — объявив, что новая машина зовется Volvo Sport и предназначается исключительно на экспорт. Последнее заявление само по себе наводило людей проницательных на кой-какие размышления, — ведь в Швеции к экспортным изделиям отношение было совсем не то, что у нас, готовых вон из кожи вылезти, лишь бы продать свою убогую поделку не своим за рубли, а чужим и за валюту. Та же PV 444 в экспортном исполнении была определенно «автомобилем для бедных», — ни масляного фильтра, ни отопителя в салоне, стеклоочиститель и противосолнечный козырек только с водительской стороны, спартанские сиденья, минимум внешнего декора и так далее... Стало быть, рассудили догадливые шведы, и этой спортивной модели многого не хватает, раз ее зачислили в экспортные... И — как в воду глядели. Хотите отметить праздник с особым размахом? Закажите PartyBus. Ваши гости будут приятно удивлены.

Не хватало, во-первых, такой «малости», как приличная трансмиссия, — приспособить пятискоростной немецкий агрегат ZF к шведскому моторуне получилось: не подошли они друг другу. Не хватало, далее, складного тента, — только жесткий пластиковый верх, который можно было, конечно, отстыковать и оставить дома, но тогда в случае дождя оба седока неизбежно промокали до костей, а ведь дожди в Скандинавии совершенно непредсказуемые: только что светило солнце и небо вроде как было чистым, как вдруг поднимается ветер, откуда ни возьмись появляются тучи, и хляби небесные отверзаются прямо тебе на голову... Не хватало такой нужной и полезной вещи, как стеклоподъемники в дверях, — и боковые окна некуда было девать даже при отстыкованном верхе; хорошо еще, что форточки предусмотреть не забыли. На серийной модели, впрочем, появился и тент, и убирающиеся обычным порядком боковые стекла, и даже запасное колесо, без которого совсем было решили обойтись ради снижения массы, да вовремя передумали