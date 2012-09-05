Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Volvo Sport




Volvo Sport
3 Февраля 2017
Теги: авто

Собрав первые три экземпляра, по обычаю наладили их в испытательный пробег по стране, а перед тем продемонстрировали широкой публике в аэропорту Торсланда под Гетеборгом, — объявив, что новая машина зовется Volvo Sport и предназначается исключительно на экспорт. Последнее заявление само по себе наводило людей проницательных на кой-какие размышления, — ведь в Швеции к экспортным изделиям отношение было совсем не то, что у нас, готовых вон из кожи вылезти, лишь бы продать свою убогую поделку не своим за рубли, а чужим и за валюту. Та же PV 444 в экспортном исполнении была определенно «автомобилем для бедных», — ни масляного фильтра, ни отопителя в салоне, стеклоочиститель и противосолнечный козырек только с водительской стороны, спартанские сиденья, минимум внешнего декора и так далее... Стало быть, рассудили догадливые шведы, и этой спортивной модели многого не хватает, раз ее зачислили в экспортные... И — как в воду глядели. Хотите отметить праздник с особым размахом? Закажите PartyBus. Ваши гости будут приятно удивлены.

Не хватало, во-первых, такой «малости», как приличная трансмиссия, — приспособить пятискоростной немецкий агрегат ZF к шведскому моторуне получилось: не подошли они друг другу. Не хватало, далее, складного тента, — только жесткий пластиковый верх, который можно было, конечно, отстыковать и оставить дома, но тогда в случае дождя оба седока неизбежно промокали до костей, а ведь дожди в Скандинавии совершенно непредсказуемые: только что светило солнце и небо вроде как было чистым, как вдруг поднимается ветер, откуда ни возьмись появляются тучи, и хляби небесные отверзаются прямо тебе на голову... Не хватало такой нужной и полезной вещи, как стеклоподъемники в дверях, — и боковые окна некуда было девать даже при отстыкованном верхе; хорошо еще, что форточки предусмотреть не забыли. На серийной модели, впрочем, появился и тент, и убирающиеся обычным порядком боковые стекла, и даже запасное колесо, без которого совсем было решили обойтись ради снижения массы, да вовремя передумали

 

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Двухдверный прототип... - . (+36)
Первые легковые атомобили VOLV... - . (+35)
Проект Amazon - . (+39)
Свежая идея - . (+36)
Престижный лимузин... - . (+36)
Выпуск Volvo - . (+34)
Официальный дебют PV444... - . (+34)
В Монте-Карло - . (+81)
Большой сбор в Мытищах... - . (+109)
Четвертый этап чемпионата... - . (+120)
Оборудование Ethos - . (+121)
Ethos - . (+112)
Внедорожная модель... - . (+116)
На автодроме - . (+154)
Блок питания для светодиодной ... - . (+95)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке