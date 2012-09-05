ЛС: Как же дизайнерам Alfa Romeo на протяжении многих лет удастся рождать столь стильные машины, как, например, Spider всех трех поколений?

ВЭ: Секрет в том, что каждая новая модель несет в себе частичку традиций компании, ее истории. Посмотрите на дизайн нынешних автомобилей Alfa Romeo: он современен, но при этом в нем присутствует дух ретро, заметна связь с Альфами ЗОх. 40-х, 50-х годов. Красота и грация — характерные черты нашего бренда. Своими пропорциями, изгибами, линиями Alfa Romeo соблазняет Rac не хуже, чем очаровательная девушка. К тому же наши автомобили удачно сочетают привлекательную и выразительную внешность со спортивным характером. Если вы помните, победителем первого Гран При и чемпионата в Формуле 1 стал итальянец Джузеппе Фарнна на Alfa Romeo.

AC: Согласен. Но бытует мнение, что содержать Альфу — сродни ухаживанию за стройной и обаятельной дамой: только успевай оплачивать все ее капризы. Машина красивая, но итальянская, и надежность оставляет желать лучшего. Согласны?

В.Э: Уместное сравнение, но как мы любим шутить, в отличие от прекрасного пола Alfa Romeo обходится без каких-либо комплексов. Нели серьезно, то у нас действительно были проблемы с уровнем надежности машин. Однако последние пять лет ситуация меняется в лучшую сторону. Инженеры досконально изучили все нарекания, и новые модели, к примеру' Alfa Romeo 159, являются продуктом высокого качества.