Volkswagen Tiguan 2018 года – компактный кроссовер с отличными ездовыми качествами, элегантным дизайном, надежной подвеской, которая нивелирует любые неровности дороги, а также богатой комплектацией. Моторы, которыми комплектуется внедорожник, отличаются хорошим запасом мощности, и при этом являются экономичными и соответствуют высоким нормам экологичности.





Технические характеристики нового

Кроссовер Volkswagen Tiguan отличается линейкой современных бензиновых и дизельных силовых агрегатов. На выбор доступен мотор 1,4 л и 2,0 л. Они работают совместно с механической КПП на 6 ступеней и автоматической трансмиссией с 6 или 7 ступенями. Большинство модификаций компактного паркетника оснащается полным приводом. Также есть модели с приводом только на передние колеса. Расход топлива по трассе и в условия города находится в пределах 5,4 л и соответственно 8,4 л. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 сек.





Экстерьер и интерьер

Эффектный внешний вид немецкого кроссовера привлекает внимание окружающих и вызывает повышенный к нему интерес. Стремительные линии кузова, широкая хромированная решетка радиатора, колеса большого диаметра со стильными легкосплавными дисками и обтекаемые бампера с оригинальной оптикой придают автомобилю солидности и привлекательности. Задние фонари внедорожника делают его особенным и заметным как днем, так и ночью.

Салон кроссовера радует просторностью и качественной отделкой. Мягкий пластик, износостойкая ткань и приятная на ощупь кожа обеспечивают повышенный уровень уюта при нахождении внутри авто. Длина колесной базы 2681 мм обеспечивает множество свободного пространства для пассажиров. Объем багажника равняется 615 л., что будет достаточно для багажа любых габаритов. В качестве основного оборудования, обеспечивающего комфортность и безопасность поездки на различные расстояния, следует отметить:

многофункциональное рулевое колесо;

подогрев переднего стекла, руля и сидений;

климат-контроль;

аудиосистему;

круиз-контроль адаптированного типа;

электронные системы;

подушки безопасности;

датчики дождя;

возможность открывать крышку багажника бесконтактным способом.

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