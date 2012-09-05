Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Volkswagen Tiguan – современный кроссовер с отличной проходимостью




Volkswagen Tiguan – современный кроссовер с отличной проходимостью
20 Апреля 2018
Теги: Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan 2018 года – компактный кроссовер с отличными ездовыми качествами, элегантным дизайном, надежной подвеской, которая нивелирует любые неровности дороги, а также богатой комплектацией. Моторы, которыми комплектуется внедорожник, отличаются хорошим запасом мощности, и при этом являются экономичными и соответствуют высоким нормам экологичности.


Технические характеристики нового

Кроссовер Volkswagen Tiguan отличается линейкой современных бензиновых и дизельных силовых агрегатов. На выбор доступен мотор 1,4 л и 2,0 л. Они работают совместно с механической КПП на 6 ступеней и автоматической трансмиссией с 6 или 7 ступенями. Большинство модификаций компактного паркетника оснащается полным приводом. Также есть модели с приводом только на передние колеса. Расход топлива по трассе и в условия города находится в пределах 5,4 л и соответственно 8,4 л. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 сек.


Экстерьер и интерьер

Эффектный внешний вид немецкого кроссовера привлекает внимание окружающих и вызывает повышенный к нему интерес. Стремительные линии кузова, широкая хромированная решетка радиатора, колеса большого диаметра со стильными легкосплавными дисками и обтекаемые бампера с оригинальной оптикой придают автомобилю солидности и привлекательности. Задние фонари внедорожника делают его особенным и заметным как днем, так и ночью.

Салон кроссовера радует просторностью и качественной отделкой. Мягкий пластик, износостойкая ткань и приятная на ощупь кожа обеспечивают повышенный уровень уюта при нахождении внутри авто. Длина колесной базы 2681 мм обеспечивает множество свободного пространства для пассажиров. Объем багажника равняется 615 л., что будет достаточно для багажа любых габаритов. В качестве основного оборудования, обеспечивающего комфортность и безопасность поездки на различные расстояния, следует отметить:

  • многофункциональное рулевое колесо;
  • подогрев переднего стекла, руля и сидений;
  • климат-контроль;
  • аудиосистему;
  • круиз-контроль адаптированного типа;
  • электронные системы;
  • подушки безопасности;
  • датчики дождя;
  • возможность открывать крышку багажника бесконтактным способом.

За предоставленный на тест-драйв кроссовер Фольксваген Тигуан благодарим автосалон Фаворит Хофф. Обратившись к официальному дилеру https://vw-favorit.ru/, каждый сможет по доступным ценам купить новый автомобиль в необходимой комплектации и цвете кузова с последующим гарантийным обслуживанием согласно регламенту завода-изготовителя.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке