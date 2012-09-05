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Volkswagen Scirocco 2.0 TSI
15 Февраля 2019
Теги: авто

• Двигатель: спереди поперечно, 4 цилиндра в ряд, диаметр цилиндра - 82,5 мм, ход поршня - 92,8 мм, объем -1984 см3, степень сжатия - 10,5:1, максимальная мощность - 200 л.с. при 5100 об/мин, максимальный крутящий момент - 280 Нм от 1700 до 5000 об/мин, блок цилиндров и головка блока из легкого сплава, 4 клапана на цилиндр, 2 верхних распредвала (зубчатый ремень), непосредственный впрыск, впускной тракт с изменяемой геометрией, турбокомпрессор (с переменным шагом), промежуточный охладитель

• Трансмиссия: передний привод, МКП, 6 ступеней

• Шины: 225/45 R17 91W, диски 8Jx17, ремкомплект

• Кузов: купе, 3 двери, 4 места

• Подвеска: передняя - с поперечным рычагом и телескопической стойкой (макферсон), задняя - продольный рычаг и многорычажная схема, витые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы

• Тормоза: дисковые, передние - вентилируемые, АБС, ASR, ESP • Рулевое управление: рейка с электромеханическим усилителем

• Габариты и масса: база - 2578 мм, пер. колея - 1569 мм, зад. колея - 1575 мм, длина - 4256 мм, ширина -1810 мм, высота -1404 мм, диаметр разворота -11,0м, снаряженная масса -1298 кг, максимальная масса -1740 кг, багажник - 292 л, бак - 50 л

• Место производства: Палмела (Португалия)сти расположен так далеко, что водитель рискует вывихнуть руку в попытках дотянуться до него.

Теперь нажмем на кнопку Start и - вперед! От атмосферного двигателя 120І, конечно, не ждешь той же прыти, что от турбомотора VW, но у баварского двухлитровика есть свои преимущества: он работает без провалов, располагает неплохим запасом крутящего момента и охотно раскручивается до 7000 об/мин. Ищете запчасти для техники? Загляните в интернет-магазин https://doosan-parts.ru/. Здесь вы найдете высококачественные комплектующие по доступным ценам.

Подвеска не заставляет шарахаться от каждой неровности, в то же время явно ощущается, что настройки здесь жестковаты. Рулевое управление понравится даже отъявленному скептику - электроусилитель не мешает демонстрировать ему внятные спортивные отклики. Автомобиль потрясающе отзывчив, и поддерживать высокую скорость не составляет труда. Но на треке 120І требует особых навыков, и дело не только в заднем приводе: на передней оси стоят более узкие шины, и при должном умении можно пораньше входить в поворот и «рулить» задней осью. Электронные системы работают чутко, но на скользкой поверхности все равно требуется осторожность в обращении с педалью газа. Общий итог не разочаровывает: отличное время разгона (с места до 100 км/ч за 7,7 с), уверенный набор скорости с ходу, мощное и надежное торможение и умеренный расход топлива (10,5 л/100 км в городе).

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