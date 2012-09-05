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Volkswagen - новое поколение автомобилей
9 Августа 2019
Теги: авто

За год до знаменательного события - представления четвертого поколения автомобилей Golf - фирма Volkswagen продемонстрировала новый седан Passat, выпуск которого должен начаться в 1997 году. Ранее появился симпатичный Polo Classic и основательно модернизированная модель Caravelle. Таким образом, фирма Volkswagen самым решительным образом намерена укрепить свою лидирующую позицию на немецком автомобильном рынке. В 1995 году выпуск автомобилей VW составил 1225 тыс. единиц.

Свою лепту в успех Volkswagen должен внести Polo 100 16V, который, судя по утверждению фирмы, “предоставит такое же наслаждение от езды, как и легендарный Golf GTI”. Точная дата выпуска модификации с новым 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом 1,4 л еще не установлена (вероятно, первый квартал 1997 года). Двигатель с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр развивает мощность 101 л.с. при 6000 об/мин. Если автомобиль внезапно поломался, вызовите эвакуатор Алматы круглосуточно и ваше авто будет доставлено на ближайшее СТО.

Максимальный крутящий момент равен 128 Н м при 4400 об/мин. Автомобиль будет иметь эффектный спортивный вид. Особый шарм будут придавать 15-дюймовые колеса с шинами 195/45 (комплектация Extra). Под капотом модели Polo нашел свое место и 1,9-литровый дизель мощностью 64 л.с. от VW- Golf. Так как по сравнению с Golf подкапотное пространство Polo значительно компактнее, то дизель с непосредственным впрыском топлива подвергся существенной переработке. В семействе Polo вошел еще один вариант с 1,0 литровым двигателем мощностью 45 л.с. Максимальный крутящий момент 86 Н-м достигается при 3000 - 3800 об/мин. Мотор имеет алюминиевый блок цилиндров. Внешне новая модификация Polo отличается 14-дюймовыми литыми колесами из алюминиевого сплава Indianapolis с шинами размером 185/55 R14. Просторный салон, эффектный кузов, отличная управляемость, надежные ездовые качества, высокий уровень безопасности. Высокая цена, недостаточно тяговитый двигатель рабочим объемом 1,0 л.

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