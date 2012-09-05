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“Volkswagen” из Испании
21 Февраля 2019
Теги: авто

Вы когда-нибудь слышали, как ругается замерзший фотограф? Сапожник - дитя по сравнению с ним. Сначала Сергей Володин пытался объяснить, как следует поставить машину для съемки, затем конструктивные указания сменились виртуозной бранью. Я его почти не слышал, потому что никак не мог опустить стекло. Где эта чертова кнопка? Володин успел окончательно разъяриться, когда кнопка наконец обнаружилась в самом нелогичном месте - внизу у основания центральной консоли. Здесь же примостилось управление наружными зеркалами. Знакомые вещи: на испанских “Seat” стекла и зеркала управляются таким же образом. К слову, “Polo Variant” тоже собирается в Испании. На пару со своим “сватовским” двойником, универсалом “Cordoba Vario”, модель “Polo Variant” вправе носить титул Самый Маленький Универсал из Европы. Если вы хотите найти на него летнюю резину, загляните в интернет-магазин ae.kz. Здесь представлен высококачественный товар по самым доступным ценам.

Что “Polo Variant” представляет собой как универсал? Поднимаем пятую дверь. М-да... Чтобы загрузить сюда чемодан, его придется поднять сравнительно высоко. При превращении седана “Polo Classic” в универсал “Polo Variant” конструкторы не стали, что против традиции, трудиться над уменьшением погрузочной высоты. Вероятно, ради удешевления проекта.

Сложим задние сиденья. Эта операция проста и удобна. Благодаря оригинальной конструкции подушек, пол багажного отделения получается ровным, что редкость для маленьких универсалов. Максимальный объем багажника достигает 250 л. Много это или мало? Во всяком случае, холодильник этот малыш перевезет без вопросов. В боковых стенках багажного отделения есть сетчатые карманы под всякую мелочь, а груз от чужих глаз можно скрыть с помощью натягивающейся шторки.

Из всех версий нам досталась самая мощная и лучше всего укомплектованная: “Polo Variant 100 Comfortline” (есть еще комплектации “Standart” и “Sportline”). Число “100” обозначает мощность 1,6-литрового двигателя. Казалось, немного, но...

 

 

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