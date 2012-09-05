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VoLkswagen-Golf-IV
9 Ноября 2022
Теги: авто

1781 см3 — 125 л.с. — 4150 мм — 1270 кг -201 км/ч — 9,9 с.* Машина пользовалась колоссальным успехом на выставке. За 22 года выпущено уже 17 миллионов “гольфов”. VoLkswagen-Golf  четвертого поколения поступил в продажу в октябре. По шасси, или, как сейчас говорят, по платформе, очевидно родство с ‘Äudi-АЗ”. Именно по модели “A3” концерн VAG, выпускающий оба автомобиля, изучал в течение года реакцию покупателей.

Новый “Golf’ — переднеприводный, с подрамниками спереди и сзади. Автомобиль может быть оснащен любым из пяти бензиновых двигателей рабочим объемом от 1390 до 1781 см^ и мощностью от 60 до 136 л.с. Самый мощный — с пятью клапанами на цилиндр.

Семейство Golf у “Volkswagen” традиционно оснащается кузовами типа “хэтчбек”. Соответствующие седаны называются “Vento”. Новый “Vento” IV поколения с громадным (0,55 м^) багажником появится в следующем году.


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