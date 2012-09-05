Volkswagen как за рулем легкового автомобиля среднего класса. В салоне Sharan могут свободно разместиться шесть пассажиров. При необходимости второй и третий ряды сидений могут быть вообще сняты. Чтобы закрепить успех на рынке фирма Volkswagen в 1997 году расширит гамму двигателей для УПВ. Появятся рядный бензиновый 4-цилиндровый мотор с четырьмя клапанами на цилиндр и дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л.с. Варианты комплектаций Sharan остались прежними: “CL”, “GL” и Carat. Зато с нового года на все модели будет устанавливаться кондиционер.

Вместительный салоп с различными вариантами расположения сидений, комфортабельная подвеска, удобные сиденья, уверенное поведение на дороге, высокая грузоподъемность.

Недостаточная обзорность, сильный нагрев салона.

Caravelle – новая модификация

В начале 1996 года комфортабельной модели микроавтобуса Volkswagen-Caravelle была сделана косметическая операция. Необходимость в этом назрела, так как Caravelle и ее модификация для туризма и отдыха Multivan практически без изменений выпускались уже шесть лет. У автомобиля удлинили капот, чтобы беспрепятственно устанавливать бензиновый двигатель VR6 мощностью 140 л.с. или дизель с турбонаддувом мощностью 102 л.с.

Появилась и новая пятиступенчатая коробка передач. К другим новшествам относятся: комфортабельная передняя подвеска, дисковые тормоза на всех колесах, антиблокировочная система, включающая и систему EDS, которая устраняет пробуксовку ведущих колес, надувные подушки безопасности для водителя и впереди сидящего пассажира (в серийной комплектации). Бамперы новой формы и конструкции выдерживают удар без последствий на скорости до 4 км/ч.

В салоне радует глаз обивка. Все сиденья получили более удобные подголовники и подлокотники. Заметно снизился уровень шума благодаря усовершенствованию конструкции крепления агрегатов. А вот система вентиляции все еще оставляет желать лучшего.

Хорошее качество внутренней отделки, эффективные тормоза, появление в программе 6-цилиндровых бензиновых двигателей, устойчивость в поворотах, вместительный салон с различными вариантами расположения сидений.

Недостаточно эффективная вентиляция салопа, отсутствие ЛВС в стандартной комплектации.