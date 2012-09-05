Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Volkswagen Германия




Volkswagen Германия
13 Февраля 2025
Теги: авто

Volkswagen как за рулем легкового автомобиля среднего класса. В салоне Sharan могут свободно разместиться шесть пассажиров. При необходимости второй и третий ряды сидений могут быть вообще сняты. Чтобы закрепить успех на рынке фирма Volkswagen в 1997 году расширит гамму двигателей для УПВ. Появятся рядный бензиновый 4-цилиндровый мотор с четырьмя клапанами на цилиндр и дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л.с. Варианты комплектаций Sharan остались прежними: “CL”, “GL” и Carat. Зато с нового года на все модели будет устанавливаться кондиционер.

Вместительный салоп с различными вариантами расположения сидений, комфортабельная подвеска, удобные сиденья, уверенное поведение на дороге, высокая грузоподъемность.

Недостаточная обзорность, сильный нагрев салона.

Caravelle – новая модификация

В начале 1996 года комфортабельной модели микроавтобуса Volkswagen-Caravelle была сделана косметическая операция. Необходимость в этом назрела, так как Caravelle и ее модификация для туризма и отдыха Multivan практически без изменений выпускались уже шесть лет. У автомобиля удлинили капот, чтобы беспрепятственно устанавливать бензиновый двигатель VR6 мощностью 140 л.с. или дизель с турбонаддувом мощностью 102 л.с.

Появилась и новая пятиступенчатая коробка передач. К другим новшествам относятся: комфортабельная передняя подвеска, дисковые тормоза на всех колесах, антиблокировочная система, включающая и систему EDS, которая устраняет пробуксовку ведущих колес, надувные подушки безопасности для водителя и впереди сидящего пассажира (в серийной комплектации). Бамперы новой формы и конструкции выдерживают удар без последствий на скорости до 4 км/ч.

В салоне радует глаз обивка. Все сиденья получили более удобные подголовники и подлокотники. Заметно снизился уровень шума благодаря усовершенствованию конструкции крепления агрегатов. А вот система вентиляции все еще оставляет желать лучшего.

Хорошее качество внутренней отделки, эффективные тормоза, появление в программе 6-цилиндровых бензиновых двигателей, устойчивость в поворотах, вместительный салон с различными вариантами расположения сидений.

Недостаточно эффективная вентиляция салопа, отсутствие ЛВС в стандартной комплектации.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Армейский джип - . (+361)
Дилерская онлайн-система подбо... - . (+969)
Hofele-Desiqn Германия - . (+972)
Продажа новых автомобилей в Ка... - . (+1162)
Chery Tiggo 4 Pro: современный... - . (+930)
Купить Opel с пробегом в Казан... - . (+578)
Кодирование от алкоголизма в И... - . (+1214)
Jinlei Китай - . (+784)
Cadillac ША - . (+884)
Jetour X70 Plus: Современный К... - . (+1071)
Hongqi HQ9: Новый Этап Развити... - . (+844)
Как русифицировать автомобиль ... - . (+931)
Bentley Великобритания... - . (+655)
Сервис Парк: Специализированны... - . (+837)
Модель ГАЗ-3102 - . (+953)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке