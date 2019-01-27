Фольскваген Крафтер позиционируется как коммерческий автомобиль для заработка денег. Его без преувеличения можно назвать идеальным для выполнения самых разных задач. Машина подойдет для курьерских, промышленных и любых других грузоперевозок. Она экономична, надежна и приспособлена для тяжелой ежедневной работы.

Рекордная высота и другие возможности для бизнеса

Поставляется Volkswagen Crafter (основные характеристики приведены на странице https://www.vw-commercial.by/models/crafter/) в нескольких вариантах с разными габаритами. Высота от пола до потолка равна 2196 мм. Это позволяет свободно передвигаться внутри кузовного пространства и оперировать длинномерными грузами. Ширина боковой двери тоже впечатляет, она составляет 1311 мм.

Могут меняться такие параметры:

высота фургона – 2355, 2590, 2798 мм;

длина авто – 5986, 6836, 7391 мм;

есть возможность уменьшить погрузочную высоту на 100 мм.

В грузовое отделение помещается 4-6 грузовых европаллет. В зависимости от габаритов машины, она сможет перевезти от 9,9 до 18,4 м3 груза. Кроме фургона, у поставщиков можно купить Фольксваген Крафтер в виде грузовика с откидными бортиками. Грузовую площадь легко подобрать под типы и объемы перевозимых грузов. Последние закрепляются надежно благодаря мощным петлям.

Технические характеристики и особенности автомобиля

Есть много вариаций в плане приводов и моторов. Они позволят потенциальному владельцу составить идеальную для работы конфигурацию. Среди вариантов:

Дизельные 2-литровые движки TDI разной мощности. Надежны, работают тихо, редко требуют ремонта. Это важно, ведь простои негативно сказываются на прибыльности бизнеса.

Приводы: передний, задний или полный. Выбираются в зависимости от таких желаемых параметров: грузоподъемности, низкой погрузочной высоты либо проходимости.

На Крафтерах устанавливается эффективная 8-ступенчатая КПП-автомат. Она позволяет расходовать топливо экономично. При этом водителю не надо лихорадочно менять передачи в зависимости от ритма движения.

Еще одно достоинство Крафтера – чрезвычайно удобное водительское сидение с регулировкой спинки по 20 параметрам. Автомобиль будет уверенно себя чувствовать в городской суматохе. А при парковке сможет устроиться на отдых сам, без участия водителя. Машина отлично "ощущает" свои габариты, даже если те составляют почти 7,4 м. Crafter может похвастаться системой ESP, автовключением тормозов при ДТП и многими другими преимуществами.



