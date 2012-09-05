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Воинственное настроение
22 Марта 2021
Теги: авто

Уполномоченный по делу Лопеса решил во что бы то ни стало “достать нарушителя конвенции". И не только для того, чтобы предотвратить ущерб, но и чтобы жестоко наказать "преступника”. В конце 1993 года один из друзей Хьюгеса, бизнесмен Кип, поинтересовался, чего хочет добиться его друг в судебном процессе. Ответ осветил всю суть конфликта: "Послушай, это не вопрос бизнеса, Это вопрос этики."

Хьюгес обрушил на баска целый ураган обвинений, всячески стараясь не допустить переезда всей его команды в Германию. Он “рубил на корню" те договоры GM с VW, в которых не было пункта об увольнении Лопеса. Однажды один уволенный из Опеля рассказал, что слышал, как Хыогес говорил своим подчиненным: “Мы отрежем яйца этому Инаки", “Я не припомню, чтобы когда-либо говорил такое", ответил глава GM Europe. Само собой, на память здесь полагаться нельзя… В конце концов Хьюгес добился того, что пресса и посвященные нарекли его ‘Бешеным псом” и "Хищником”.

С противной стороны выступил не менее “принципиальный товарищ". Еще до вступления в должность Пих четко определил свою позицию по отношению к подчиненным: если кто- либо из менеджеров VW, Audi или Porsche не будет работать на должном уровне, "он будет по уши в проблемах”. О напористости и нестандартном подходе Пиха к управлению можно судить по одному случаю. Очевидцы говорят, что видели его с секундомером в руке около входа в душевые для рабочих: ведь должен же знать президент концерна, сколько времени занимает у низкооплачиваемых служащих эта процедура!

По словам его помощников, Пих легче находит общий язык с машинами, чем с людьми. Поэтому, оказавшись в гуще событий, требующих деликатности и трезвости, он “наломал немало дров”. Главной его ошибкой была выставленная напоказ дружба с подозреваемым. "Ради него я суну руку в огонь!", смело заявлял ответственный за VW. Такое поведение оказалось наиболее эффективным для того, чтобы как можно больше разозлить американцев. "Мы находимся в состоянии экономической войны," весьма недвусмысленно характеризовал ситуацию немец, “и прибегнем к любым средствам, чтобы выйти из нее победителями." Воинственное настроение Пиха выразилось и в том, что он поддался словесной перепалке с американцами в прессе. В итоге, вместо того, чтобы подойти к проблеме так, как подобает трезвым и расчетливым деловым людям, стороны стали участниками всемирного шоу, обошедшегося им в солидные суммы.

 

 


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