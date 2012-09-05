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Вогнутые рессорные листы
15 Февраля 2018
Теги: авто

Хотя трение между листами рессоры в известной степени желательно, поскольку оно уменьшает число колебаний рессоры, листы все же смазываются в местах их взаимного соприкасания. При этом в целях удержания смазки рессорные листы иногда изготовляются с вогнутой поверхностью так, чтобы между прилегающими листами образовались промежутки, задерживающие смазку. Смазывание листов необходимо главным образом потому, что без этого рессоры делаются сухими и начинают неприятно скрипеть, причем возникает вероятность появления на них ржавчины, сильно ухудшающей их работу. Последняя при условии хорошей смазки делается более равномерной, а для того, чтобы достичь этого, рессоры теперь часто снабжаются чехлами, сделанными из настоящей или искусственной кожи.

Отделка рессор. Законченные изготовлением рессоры поставляются в зависимости от их наружно отделки трех видов. Если все листы оставлены в том же виде, как они вышли из горячей обработки, то говорится, что эта рессора «черная». Если наружная поверхность ушек и верхние, выступающие части листов отшлифованы или как-либо иначе зачищены от окалин, то рессора называется «полусветлой». Если же наконец все выступающие поверхности листов, кроме их нижней стороны, отшлифованы или зачищены, то такая рессора называется «светлой». Если вы хотите купить автомобиль, но нет нужной суммы, возьмите автокредит https://osago-go.com/avtokredity/na-avto-s-probegom. Он выдается без справок и поручителей в кратчайшие сроки.

Германская фирма Bussing применяет конструкцию, где по мере распрямления рессоры большая часть ее по длине жестко подпирается, отчего уменьшается также рабочая длина рессоры. Между тем Marmon применил установку между половинами поперечной рессоры опоры из твердого дерева, обусловливающую большую или меньшую неподвижность центральной части рессоры путем ее подпирания.

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тут были комменты. RIP!






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