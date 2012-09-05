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Водонепроницаемые кейсы
28 Июля 2017

Сегодня специальные водонепроницаемые кейсы, производимые и реализуемые Полководцем пользуются огромнейшим спросом. Они изготовлены по действующим тактико-техническим характеристикам и обладают непревзойденными показателями прочности, а также долговечности. Подобные кейсы можно использовать для самых разных целей или же задач. Они обладают конструктивными особенностями, позволяющими выдерживать любые нагрузки или же механическое воздействие. Производятся подобные изделия в соответствии с существующими требованиями безопасности и качества. Каждая из моделей подобного кейса сертифицирована на всей территории страны. 

В нашем онлайн-каталоге водонепроницаемый кейс желающие смогут выбрать в соответствии со своими потребностями. Здесь представлены разнообразные модели подобных изделий, которые обладают специфическими характеристиками. Они обладают высоким классом защиты, а также выдерживают широчайший диапазон температурных показателей. Также прекрасно выдерживают подобные кейсы в условиях соляного тумана. На водонепроницаемые кейсы не действуют и перепады атмосферного давления, которые замечаются во время авиатранспортирования. Выдерживают они и другие факторы воздействия. 

Наиболее важным является тот факт, что любые из перечисленных характеристик подтверждаются соответствующими протоколами испытаний. А проводились они в соответствии с методиками ГОСТ в разных сертифицированных лабораториях. Причиной подобной прочности является ряд конструктивных особенностей, используемых нашими инженерами. Вся поверхность подобных кейсов покрыта специальными ребрами жесткости. Они защищают петли или же замки от всевозможных срывов, а также повреждений. А ручки кейсов имеют противоскользящие покрытия. 

Каждая из моделей водонепроницаемого кейса снабжена автоматическим клапаном выравнивания давления. Если же в артикуле присутствует буква W, тогда у модели имеются краевые ролики, а также торцевая или же выдвижная ручка. Подобные модели рассчитаны на оружие или же длинномерное оборудование. Кроме этого кейсы снабжаются дополнительными аксессуарами, позволяющими в максимальной степени адаптировать их под требования владельца. В онлайн-каталоге Полководца представлены разнообразные модификации водонепроницаемых кейсов, среди которых любой желающий сумеет подобрать подходящую модель, заказывая ее прямо онлайн с услугой доставки.

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тут были комменты. RIP!






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