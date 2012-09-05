Мы попытались определить влияние возраста водителя на вероятность аварии. И оказалось, что молодежь (до 25 лет) обладает повышенной склонностью к созданию аварийных ситуаций. Психологи видят причину этого в том, что не особо опытный народ не до конца осознает все опасности, которые таит дорога. Они свято верят, что неприятности могут произойти только с кем-то другим.

Следующая возрастная группа (25—45 лет) наиболее надежна. Причем показатели у людей всего двадцатилетнего промежутка примерно одинаковые.

После 45 лет проявляется определенная тенденция к увеличению аварий. Но рост не особо существенный — сказывается опыт. Обнаружен еще один любопытный момент: водители старше 45 лет оказываются «у разбитой машины» чаще всего по вине других участников движения. Объясняется это тем, что с возрастом у человека снижается возможность избегать дорожных опасностей: несмотря на личную надежность в управлении авто.

Тысячи километров за спиной

Безусловно, значительная водительская практика положительно влияет на безопасность. Но стаж и опыт — понятия разные. Если человек ездит летом до дачи и обратно, то навыков вождения у него не так уж много.

Статистика показывает: большинство ДТП приходится на людей со стажем вождения менее шести лет. Но и бывалым расслабляться не стоит: с увеличением водительского стажа число ошибок одних категорий уменьшается. а других, наоборот, растет. Так. человек реже ошибается в исполнительных действиях, пространственно-временных оценках, но меньше внимания уделяет дороге и чаще отвлекается от управления.

Если с профессором Плейшнером злую шутку сыграл сладкий воздух свободы, то опытных водителей вводят в заблуждение оставшиеся за спиной сотни тысяч километров и чувство собственного мастерства. Примечательно, что в самых тяжелых авариях обычно фигурируют именно водители с большим стажем.