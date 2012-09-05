Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Во время тест-драйва




Во время тест-драйва
7 Июня 2021
Теги: авто

Во время тест-драйва стоит обратить внимание на ход педали сцепления. Если оно включается "рано" - вполне возможно, что этот узел недавно подвергался замене. Обычно такую операцию проводят тогда, когда пробег машины составляет не менее 100 - 140 тыс. км.

В движении попробуйте резко повращать руль - таким способом можно выявить износ рулевой рейки. Характерные стуки в ней будут свидетельствовать о том, что машина прошла не менее 200 тыс. км.

Ориентироваться на год выпуска как на показатель пробега тоже нельзя. Опасность состоит в том, что на Западе широко практикуется прокат автомобилей, а при таком режиме эксплуатации автомобили за два года вырабатывают практически весь ресурс. После этого они проходят высококлассный косметический ремонт, "предпродажную" подготовку и поступают на реализацию.

Наиболее точное определение величины пробега дает ",просвечивание" стенок цилиндров двигателя с помощью стекловолоконного зонда. Зонд позволяет точно установить степень износа цилиндров и соответствующий ему пробег автомобиля.

Но подобный вид диагностики двигателя применяется достаточно редко, поскольку стоимость прибора по проведению такой работы весьма высока. На Западе его вообще не используют, поскольку в этом нет необходимости, так как автомобили меняют обычно через 100 - 120 тыс. КМ. в России его применяют лишь фирмы, профессионально работающие на автомобильном рынке, например, такие как ДЭКС. Стоимость этой услуги - примерно 40 - 50 долл.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Автобусы Ecolines: направление... - . (+32)
Выбираем поддержанный автомоби... - . (+75)
Покупка подержанной иномарки... - . (+102)
Представители команды Ferrari ... - . (+336)
Тест-драйв Mazda СХ-30... - . (+110)
Гарантийные обязательства авто... - . (+70)
Нюансы обслуживания АКПП Мерсе... - . (+102)
Мотосигнализация – возможности... - . (+116)
Оценка расходов на обслуживани... - . (+114)
Грузовики Mercedes-Benz... - . (+164)
Примеры из практики покупки со... - . (+149)
Автомобили Geely - доступно и ... - . (+181)
Покупка автомобиля по объявлен... - . (+137)
Поезд Волга: честный обзор... - . (+286)
Покупка автомобиля по объявлен... - . (+167)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке