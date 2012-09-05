Во время тест-драйва стоит обратить внимание на ход педали сцепления. Если оно включается "рано" - вполне возможно, что этот узел недавно подвергался замене. Обычно такую операцию проводят тогда, когда пробег машины составляет не менее 100 - 140 тыс. км.

В движении попробуйте резко повращать руль - таким способом можно выявить износ рулевой рейки. Характерные стуки в ней будут свидетельствовать о том, что машина прошла не менее 200 тыс. км.

Ориентироваться на год выпуска как на показатель пробега тоже нельзя. Опасность состоит в том, что на Западе широко практикуется прокат автомобилей, а при таком режиме эксплуатации автомобили за два года вырабатывают практически весь ресурс. После этого они проходят высококлассный косметический ремонт, "предпродажную" подготовку и поступают на реализацию.

Наиболее точное определение величины пробега дает ",просвечивание" стенок цилиндров двигателя с помощью стекловолоконного зонда. Зонд позволяет точно установить степень износа цилиндров и соответствующий ему пробег автомобиля.

Но подобный вид диагностики двигателя применяется достаточно редко, поскольку стоимость прибора по проведению такой работы весьма высока. На Западе его вообще не используют, поскольку в этом нет необходимости, так как автомобили меняют обычно через 100 - 120 тыс. КМ. в России его применяют лишь фирмы, профессионально работающие на автомобильном рынке, например, такие как ДЭКС. Стоимость этой услуги - примерно 40 - 50 долл.