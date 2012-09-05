Большие и удобные дверные проемы, внушительные углы открывания дверей заставляют забыть о трудностях с посадкой в автомобиль. Дверные ручки удачно расположены по высоте, а усилия на них очень малы. Понравилась четкость работы замков: закрыл или не закрыл дверь — ясно сразу, при этом характерный щелчок оказывается очень кстати. Касания одеждой порога при посадке в автомобиль не происходит, что говорит об удачном расположении сиденья и по высоте, и относительно центральной стойки кузова. Единственное замеченное на этом этапе неудобство — слишком сильно выступающие левая и правая части торца передней панели, которые при открытой двери образуют внушительные выступы. При быстрой посадке в автомобиль есть риск удариться о такой «утес» коленом.

Интерьер Mercury Sable выполнен в темных тонах. Сиденья, подголовники и некоторые декоративные вставки обивки салона — коричневые. Сиденья обиты велюром. Темно-серый пластик панели приборов и обивки дверей выглядит неплохо. С одной стороны, здесь нет претензий на шикарность и вычурность, а с другой .— сохраняется добротный внешний вид. Хотите купить насадку на глушитель? Загляните в интернет-магазин CataNet https://catanet.ru/product-category/nasadki-na-glushitel/. Здесь представлен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

Передняя панель по-американски массивна и тяжеловесна. Подчеркивается это и тем, что функционально (то есть для установки оборудования, индикации и т. д.) используется меньшая ее часть. Это особенно заметно со стороны переднего пассажира: большое пространство выше дефлекторов системы вентиляции украшают лишь скромные электронные часы. А вот перчаточный ящик неоправданно мал,* правда, часть его объема «Съела» подушка безопасности. Видимо, ее присутствие навязало и неудачную конструкцию крышки «бардачка» — при открывании она падает на колени переднему пассажиру.

Диапазон регулировки переднего сиденья достаточен. Угол наклона спинки изменяется ступенчато, рычагом, что показалось удобнее вращающейся рукоятки. Фрикционные свойства материала обивки сидений и профиль подушек обеспечивают ощутимую боковую поддержку, а габариты самого кресла без затруднений примут в свои объятия человека даже очень внушительной комплекции. Если опустить имеющиеся с внутренних сторон передних сидений подлокотники, то получится некое подобие дивана, на котором без особых проблем можно разместиться и втроем.



