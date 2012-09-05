Аэропорт Внуково является одним из наиболее крупных пассажирских аэропортов страны, которое расположилось в десяти километрах от МКАД. Поэтому большинство пассажиров предпочитает добираться до Внуково на собственном автотранспорте. На Родину https://xn-----6kcajcba9dbf9affebbt2e.xn--p1ai/ предлагает им услуги надежной парковки. Сама парковка расположилась вблизи аэропорта. Оставить личный автотранспорт здесь желающие могут на любое время. Мы предоставляем каждому автовладельцу гарантии. Беспокоиться о собственном авто вам не придется. Безопасность автотранспортных средств на парковке обеспечивается благодаря ряду факторов.



За территорией парковки осуществляется круглосуточное наблюдение и охрана. Каждое припаркованное здесь авто контролируется профессиональными специалистами охранного агентства, которое располагает соответствующей лицензионной документацией. Контроль за автомобилями осуществляется с использованием современной системы безопасности и охраны круглосуточно. В договорной документации. которая заключается с автовладельцами на парковке прописаны все ответственности компании. Сохранность и целостность имущества каждого автовладельца здесь гарантируется безоговорочно.



На Родину предоставляет своей клиентуре ряд преимуществ. Прежде всего необходимо отметить постоянное наличие свободных мест. Поэтому здесь вас никто не задержит в ожидании освобождения места. Компания не требует от клиентуры скрытых платежей. Трансфер пассажиров в направление аэропорта или же обратно На Родину осуществляет абсолютно бесплатно. Для оплаты автовладельцы могут использовать пластиковые карточки. К терминалам доставка или же обратно после прилета выполняется на комфортабельных, современных микроавтобусах. В процессе заключения договорной документации на парковку автовладелец может воспользоваться развитой системой скидок. Участникам ВОВ или же инвалидам компания предлагает специальную льготную программу.



Необходимо отметить и удобства при пользовании парковкой. Здесь граждане не только разместят персональный автотранспорт, но и смогут отдохнуть в комфортабельной обстановке. На территории функционирует туалет, работает кофе-автомат с огромным ассортиментом напитков. Посетители могут воспользоваться бесплатным беспроводным интернет-доступом. Кроме этого можно воспользоваться автоматизированным упаковщиком багажа. Компания предлагает автовладельцам и дополнительные услуги, которые могут потребоваться перед полетом.

