Аэропорт Внуково является одним из наиболее крупных пассажирских
аэропортов страны, которое расположилось в десяти километрах от МКАД.
Поэтому большинство пассажиров предпочитает добираться до Внуково на
собственном автотранспорте. На Родину
https://xn-----6kcajcba9dbf9affebbt2e.xn--p1ai/ предлагает им услуги
надежной парковки. Сама парковка расположилась вблизи аэропорта.
Оставить личный автотранспорт здесь желающие могут на любое время. Мы
предоставляем каждому автовладельцу гарантии. Беспокоиться о собственном
авто вам не придется. Безопасность автотранспортных средств на парковке
обеспечивается благодаря ряду факторов.
За территорией парковки осуществляется круглосуточное наблюдение и
охрана. Каждое припаркованное здесь авто контролируется
профессиональными специалистами охранного агентства, которое располагает
соответствующей лицензионной документацией. Контроль за автомобилями
осуществляется с использованием современной системы безопасности и
охраны круглосуточно. В договорной документации. которая заключается с
автовладельцами на парковке прописаны все ответственности компании.
Сохранность и целостность имущества каждого автовладельца здесь
гарантируется безоговорочно.
На Родину предоставляет своей клиентуре ряд преимуществ. Прежде всего
необходимо отметить постоянное наличие свободных мест. Поэтому здесь вас
никто не задержит в ожидании освобождения места. Компания не требует от
клиентуры скрытых платежей. Трансфер пассажиров в направление аэропорта
или же обратно На Родину осуществляет абсолютно бесплатно. Для оплаты
автовладельцы могут использовать пластиковые карточки. К терминалам
доставка или же обратно после прилета выполняется на комфортабельных,
современных микроавтобусах. В процессе заключения договорной
документации на парковку автовладелец может воспользоваться развитой
системой скидок. Участникам ВОВ или же инвалидам компания предлагает
специальную льготную программу.
Необходимо отметить и удобства при пользовании парковкой. Здесь граждане
не только разместят персональный автотранспорт, но и смогут отдохнуть в
комфортабельной обстановке. На территории функционирует туалет,
работает кофе-автомат с огромным ассортиментом напитков. Посетители
могут воспользоваться бесплатным беспроводным интернет-доступом. Кроме
этого можно воспользоваться автоматизированным упаковщиком багажа.
Компания предлагает автовладельцам и дополнительные услуги, которые
могут потребоваться перед полетом.