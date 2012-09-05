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Вниз головой с третьего этажа
30 Мая 2017
Теги: авто

Сравнения действительно убийственные. Суровый голос за кадром (одновременно с показом весьма «красочных» картинок) вещает, что не пристегнувшиеся водители получают удары, аналогичные тем, что и человек при падении вниз головой с третьего этажа или, например, когда ему со всего маху бьют по лицу 15-килограммовой кувалдой! Таким жестким видеорядом бесшабашным испанцам напоминают: ежегодно в их стране из- за легкомысленного отказа от использования ремней безопасности гибнет около тысячи людей, то есть фактически каждый пятый!

Будем надеяться, что испанские «аргументы» подействуют и на украинцев — и водителей, и их пассажиров...

Безопасность, комфорт и престиж

Изначально созданная для автомобилей бизнес-класса, шина Goodyear Eagle NCT 5 полностью соответствует своему предназначению.

Сбалансированные ходовые характеристики на сухих и мокрых покрытиях дорог, оптимальный уровень комфорта (низкий уровень шума), высокая безопасность (надёжный и прочный каркас, увеличенное сопротивление аквапланированию), привлекательный дизайн и экономия топлива (около 5% за счёт уменьшенного сопротивления качению) - всё что необходимо для уверенного передвижения в городе или по шоссе.

Интерьер у бюджетных -семидесятой» довольно спартанский. Ничего лишнего, хотя эргономика салона — на достойном уровне, и дальняя поездка без труда переносится водителем и пассажирами. Впрочем, даже на дешевых версиях можно встретить кондиционер


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