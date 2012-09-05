Наблюдаемое в сложных дорожных условиях несоответствие фактических скоростей движения расчетным, установленным: по формулам динамики автомобиля, указывает на целесообразность введения в эти формулы еще одного параметра — «коэффициента психологического сопротивления движению». Величина его для, случая движения одиночных автомобилей («свободный режим движения») зависит от придорожной обстановки, а при движений транспортных потоков — от их состава и уровня загрузки дороги.

Как показали исследования, проверенные в Испании, при спокойном и уверенном управлении автомобилем, Комфортабельном положении водителя на сиденье луч его зрения не выходит из пределов «прямоугольника четкой видимости» размером 10 X 16 см на ветровом стекле, расположенном в 50 см от его глаз. Наиболее четкой видимости соответствует кружок диаметром 2 см — зона сосредоточения наибольшего внимания.

Если трасса такова, что при взгляде на полотно дороги зона сосредоточения внимания выходит за пределы прямоугольника четкой видимости, удобство управления ухудшается, а эмоциональная напряженность водителя возрастает тем больше, чем больше удалена зона сосредоточения внимания На проезжей части от центра прямоугольника четкой видимости.

Одно из преимуществ клотоидной трассы, обязательного элемента ландшафтного проектирования, заключается в плавном и замедленном изменении угла касательной к оси дороги. В этом случае отсутствует резкое перемещение точки сосредоточения взгляда на проезжей части при въезде с прямого участка на круговую кривую, всегда сопровождающееся возрастанием эмоциональной напряженности водителей.