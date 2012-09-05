У многих легковых автомобилей кузов не устанавливается непосредственно на лонжероны, а крепится к кронштейнам, приклёпанным к наружным полкам лонжеронов (причём кронштейны обычно снабжаются резиновыми шайбами и втулками). Автобусы имеют значительно больший свес кузова, и лонжероны их рам снабжены приклёпанными внешними раскосами (аутриггеры) для установки кузова.

Бамперы грузовых автомобилей. Назначение бампера — воспринимать удары при столкновениях и передавать их непосредственно на раму, предохраняя хрупкие агрегаты передней части автомобиля (фары, радиатор, радиаторную решётку и т. п.). Бамперы для легковых автомобилей и легких грузовиков производятся специализированными заводами, а для тяжёлых грузовиков—непосредственно автомобильными предприятиями, изготовляющими рамы. Поэтому в конструкциях бамперов грузовиков наблюдается большее разнообразие, чем у легковых автомобилей. Простой, удобный бампер грузовика имеет швеллерное сечение, изготовляется холодной штамповкой и приклёпывается полками назад к концам лонжеронов.

Буксирные крюки и проушины. Тяжёлые автомобили для работ в условиях бездорожья иногда снабжаются буксирными крюками или проушинами. Последние должны быть достаточно массивными и надёжно прикреплены к лонжеронам. Буксирные крюки или проушины могут быть установлены спереди или сзади и в зависимости от этого служат или для буксировки того автомобиля, на котором они смонтированы, или для буксировки других повозок.

Кронштейн запасного колеса. На легковых автомобилях запасное колёсо располагается внутри, где шина защищена от солнечных лучей и других разрушительных влияний, и не увеличивает сопротивления воздуха движению автомобиля. В грузовом автомобиле запасное колесо или колёса обычно располагаются под рамой в задней части на кронштейне. Колесо удерживается на кронштейне болтами, проходящими через те отверстия, которыми колесо крепится на ступице. Эти болты крепят колесо к пластине у основания кронштейна.