Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Внешние раскосы




Внешние раскосы
31 Марта 2018
Теги: авто

У многих легковых автомобилей кузов не устанавливается непосредственно на лонжероны, а крепится к кронштейнам, приклёпанным к наружным полкам лонжеронов (причём кронштейны обычно снабжаются резиновыми шайбами и втулками). Автобусы имеют значительно больший свес кузова, и лонжероны их рам снабжены приклёпанными внешними раскосами (аутриггеры) для установки кузова.

Бамперы грузовых автомобилей. Назначение бампера — воспринимать удары при столкновениях и передавать их непосредственно на раму, предохраняя хрупкие агрегаты передней части автомобиля (фары, радиатор, радиаторную решётку и т. п.). Бамперы для легковых автомобилей и легких грузовиков производятся специализированными заводами, а для тяжёлых грузовиков—непосредственно автомобильными предприятиями, изготовляющими рамы. Поэтому в конструкциях бамперов грузовиков наблюдается большее разнообразие, чем у легковых автомобилей. Простой, удобный бампер грузовика имеет швеллерное сечение, изготовляется холодной штамповкой и приклёпывается полками назад к концам лонжеронов.

Буксирные крюки и проушины. Тяжёлые автомобили для работ в условиях бездорожья иногда снабжаются буксирными крюками или проушинами. Последние должны быть достаточно массивными и надёжно прикреплены к лонжеронам. Буксирные крюки или проушины могут быть установлены спереди или сзади и в зависимости от этого служат или для буксировки того автомобиля, на котором они смонтированы, или для буксировки других повозок.

Кронштейн запасного колеса. На легковых автомобилях запасное колёсо располагается внутри, где шина защищена от солнечных лучей и других разрушительных влияний, и не увеличивает сопротивления воздуха движению автомобиля. В грузовом автомобиле запасное колесо или колёса обычно располагаются под рамой в задней части на кронштейне. Колесо удерживается на кронштейне болтами, проходящими через те отверстия, которыми колесо крепится на ступице. Эти болты крепят колесо к пластине у основания кронштейна.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Прочность деталей рулевого упр... - . (+33)
Подшипники переднего колеса... - . (+35)
Срезывающие силы... - . (+79)
Развал колёс - . (+87)
Поперечины рамы - . (+80)
Влияние торможения на напряжен... - . (+71)
Расчёт изгибающих моментов... - . (+67)
3 способа защиты кузова автомо... - . (+80)
Рамы и кронштейны... - . (+87)
Сечения элементов рамы... - . (+122)
Покупка комплекта колес для Ау... - . (+94)
Эволюция развития... - . (+91)
Подлинность запчастей в продаж... - . (+96)
Где купить запчасти для ремонт... - . (+94)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке