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Внешние дефекты
9 Ноября 2021
Теги: авто

Внешние дефекты обнаруживают визуальным осмотром, внутренние — с помощью ультразвука или рентгеновских лучей. Герметичность сварного шва проверяют течеискателем или испытанием на герметичность с помощью сжатого воздуха или жидкости под давлением.

Паяное соединение. Пайкой называют процесс получения неразъемного соединения двух или более деталей с применением присадочного материала  путем их нагрева в собранном виде до температуры плавления припоя. Расплавленный припой затекает в специально созданные зазоры между деталями. После его затвердевания образуется паяный шов, который скрепляет детали паяного соединения. Применяют пайку мягкими и твердыми припоями. Мягкие припои состоят в основном из олова и свинца.

Они имеют температуру плавления до 773 К и невысокую механическую прочность. Твердые припои состоят в основном из меди, цинка, серебра, никеля и имеют температуру плавления выше 773 К, а также более высокую прочность.

При использовании мягких припоев тщательно зачищают поверхность под пайку, затем на нее наносят флюс, который растворяет оксидные пленки на поверхности. При сборке деталей под пайку припой в виде проволоки или фольги располагают в строго отведенных для него местах и закрепляют, например сваркой. Остатки флюса после нагрева, пайки и остывания удаляют промывкой в горячей проточной воде.

 


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