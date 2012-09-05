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Внешнее и внутреннее оформление ТЦ в Москве
18 Марта 2017

Торговые центры в Москве сегодня есть почти возле каждой станции метро. И чтобы привлечь в них больше покупателей, руководители ТЦ уделяют немало внимания оформлению своего супермаркета. За выполнением подобного рода работ следует обращаться к профессионалам. Только они помогут сделать так, чтобы интерьерная и наружная реклама коммерческого предприятия была стильной, яркой и качественной. Она привлечет больше потребителей, что в итоге отразится на увеличении прибыли ТЦ и его субарендаторов.

Внешнее оформление ТЦ в Москве

В основном, оно связано с обустройством входной группы каждого коммерческого предприятия. Входные группы, в большинстве своем, состоят из:

  • козырька (навеса) над входным дверным проемом;
  • стел (колонн);
  • подсветки;
  • декоративной облицовки с логотипами и другими составляющими.

Компании, сфера деятельности которых - производство входных групп, использует для их изготовления различные материалы. Например, козырьки из поликарбоната отличаются низкой стоимостью и длительной эксплуатацией. Также и композитные материалы позволяют выполнять эксклюзивные навесы. Они не только оберегают входящих в ТЦ потребителей от солнечного света и осадков. Козырьки над входом прекрасно справляются с ролью удобного носителя рекламной информации, поскольку на них размещаются вывески (с подсветкой и без).

Используются для входной группы и колонны из металлической трубы с разным диаметром. В качестве декора применяется композит, которым обшиваются стелы, а на них устанавливается дополнительное освещение

Типы наружных рекламных устройств

При оформлении торговых центров в Москве применяются:

  • cветовые короба;
  • неоновые надписи;
  • баннерные сетки;
  • каркасы под баннеры;
  • крышные установки.

Эффектное световое рекламное оформление получается с применением люминесцентных ламп, прожекторов, светодиодных и неоновых подсветок.

Внутреннее оформление ТЦ в Москве

Решить главную задачу рекламного оформления изнутри торгового предприятия поможет компания, в чьи обязанности входит также  изготовление вывесок.  Для их размещения чаще используется фриз бутика. Этот верхний элемент располагается в витрине или остекленном промежутке  между верхом двери и  потолочной поверхностью. Сюда монтируются:

  • световые короба с парадной подсветкой;
  • крупные буквы на цельном фризе из композита;
  • композитные короба с инкрустацией из акрилового стекла;
  • тонкие световые плиты;
  • объемистые пенопластовые или ПВХ-фигуры.

Большинство объемных литер выполняется с внешней или  подсветкой контражур, а также с комбинацией этих 2-х вариантов.

Витринная зона, чаще используемая для экспонирования товаров, все же в некоторых случаях оформляется с применением объемистых букв и пенопластовых фигур, а также тонких световых плит.

В последних размещаются сведения об акциях, скидках, поставках и обновлениях ассортимента. Тонкие световые плиты отличаются эстетическим обликом, что позволяет использовать их для рекламного оформления изнутри торгового комплекса.

Во внутреннем оформлении ТЦ применяются также интерьерные вывески, которые по большинству производятся из пластика, композитного алюминия, акрила, стекла. С помощью высокоточной технологии лазерной и фрезерной резки достигается прекрасный, без изъянов, облик конструкций.

Чтобы получить нужное внешнее и внутреннее оформление ТЦ в Москве, следует досконально прописать в дизайн проекте параметры, места локализации и технические свойства рекламных устройств. Тогда  производящая и устанавливающая их компания передаст заказчику идеально выполненную работу.


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